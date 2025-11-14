Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Visita de Ramón Fernández-Pacheco a Agrobio, en La Mojonera. R. I.

Fernández-Pacheco destaca el papel de Almería como «líder europeo en control biológico»

El consejero pone en valor las investigaciones que, frente al parvispinus, desarrollan la consejería y la empresa almeriense Agrobio, inmersa en la creación del mayor Parque Biotecnológico de Europa

R. I.

Almería

Viernes, 14 de noviembre 2025, 14:33

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor este viernes en La Mojonera, Almería, «el papel fundamental ... que la innovación tiene a la hora de garantizar el futuro de la agricultura andaluza y la competitividad de modelos agrícolas como el almeriense». Así lo ha apuntado en el marco de la visita realizada a las instalaciones de Agrobío, empresa referente en control biológico y biopolinización.

