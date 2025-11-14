Fernández-Pacheco destaca el papel de Almería como «líder europeo en control biológico»

El consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, ha puesto en valor este viernes en La Mojonera, Almería, «el papel fundamental ... que la innovación tiene a la hora de garantizar el futuro de la agricultura andaluza y la competitividad de modelos agrícolas como el almeriense». Así lo ha apuntado en el marco de la visita realizada a las instalaciones de Agrobío, empresa referente en control biológico y biopolinización.

Acompañado por el equipo directivo de la empresa, el consejero ha conocido los procesos de producción de abejorros para polinización natural y de insectos beneficiosos para la lucha integrada de plagas. Fernández-Pacheco ha subrayado que «Almería es hoy líder europeo en control biológico gracias a empresas como Agrobío, que llevan décadas apostando por la investigación y la sostenibilidad».

El consejero, según ha indicado Agricultura en una nota, ha destacado el proyecto promovido por la empresa para la creación del Parque Biotecnológico Agrobío, que será el mayor de Europa en su especialidad. La iniciativa ha sido declarada estratégica para Andalucía y ha sido asignada a la Unidad Aceleradora de Proyectos, lo que permitirá agilizar su tramitación. El proyecto generará 50 empleos durante su construcción y 250 en los primeros cinco años de explotación, con una facturación prevista de 60 millones de euros anuales, más del 60% vinculada al mercado internacional.

Fernández-Pacheco ha defendido que este parque «fortalecerá la sostenibilidad de los invernaderos, impulsará la transferencia de conocimiento, atraerá inversiones y consolidará Almería como referente europeo en biotecnología agrícola». Además, ha recordado que el proyecto está plenamente alineado con el I Plan Estratégico para las Frutas y Hortalizas de Invernadero. Horizonte 2030, aprobado por la Junta.

Por su parte, el director de Agrobío, José Antonio Santorromán, ha destacado durante la visita del consejero que «la industria auxiliar de la agricultura almeriense y, en concreto, el control biológico, son un pilar estratégico de nuestro modelo productivo». Ha subrayado que este sector ha sido «clave» para mejorar la competitividad y garantizar la seguridad alimentaria.

José Antonio ha recordado también que Agrobío «no es solo una biofábrica, sino un centro de investigación constante», orientado a ofrecer soluciones biológicas eficaces, rentables y sostenibles. «Nuestros objetivos son que los agricultores saquen adelante sus producciones y que los consumidores reciban frutos sanos y seguros».

Situación del parvispinus

Ejemplo del trabajo que desarrolla Agrobío es el de la investigación de la lucha biológica frente al Thrips parvispinus, señalando que «la incidencia de la plaga está siendo muy importante y afecta prácticamente al 100% de los cultivos de pimiento».

No obstante, ha destacado que, según los datos actuales, la superficie arrancada se mantiene en torno al 1,5% de las más de 12.300 hectáreas plantadas, lo que demuestra que la lucha integrada sigue siendo «la mejor herramienta para combatir esta plaga y sostener la producción». Fernández-Pacheco ha reconocido «el esfuerzo» de todos los agricultores por controlar la plaga y ha lanzado un mensaje de confianza, asegurando que «entre todos, compartiendo conocimiento de forma generosa en la Mesa de Expertos y trabajando coordinados como siempre, es posible superar este reto».