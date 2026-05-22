Exigen un puesto permanente de la Guardia Civil en La Mojonera

El Partido Popular de La Mojonera presentará en el próximo Pleno municipal una moción para solicitar la instalación de un puesto de la Guardia Civil ... en la antigua casa del maestro, situada en la calle Iglesia junto a la actual Jefatura de Policía Local, así como la presencia permanente de una patrulla de la Benemérita en el municipio.

Desde el PP han denunciado la creciente inseguridad que sufre La Mojonera y la «absoluta inacción» del equipo de gobierno encabezado por el alcalde, José Miguel Hernández, ante una situación que califican de «insostenible».

Los populares alertan de que los robos, actos vandálicos, altercados, mercadillos ilegales, el aumento del menudeo de drogas, la okupación de viviendas y las emergencias sin atención inmediata se han convertido en una constante en el municipio, generando una profunda preocupación entre los vecinos.

Además, denuncian la presencia habitual de grupos de jóvenes encapuchados en parques y espacios públicos hasta altas horas de la madrugada consumiendo alcohol y sustancias estupefacientes, provocando situaciones de inseguridad, molestias vecinales y deterioro de la convivencia.

«La sensación de inseguridad crece cada día porque las calles están prácticamente sin vigilancia policial durante gran parte de la jornada», señalan desde el Partido Popular.

El portavoz del PP de La Mojonera, Antonio Tomás, ha asegurado que «los vecinos sienten miedo y abandono porque el Ayuntamiento ha dejado que la seguridad del municipio se deteriore hasta límites nunca vistos».

Asimismo, ha afirmado que «mientras el alcalde negaba la realidad y rechazaba todas nuestras propuestas para reforzar la Policía Local, las calles de La Mojonera se quedaban sin vigilancia y la delincuencia seguía creciendo».

Además, recuerdan que el propio Ayuntamiento tampoco ha escapado de esta oleada delictiva, ya que instalaciones municipales como el Centro Cultural de La Mojonera o la Oficina Municipal de Venta del Viso han sufrido actos vandálicos y daños en reiteradas ocasiones.

El PP responsabiliza directamente al equipo de gobierno de haber permitido el progresivo deterioro de la Policía Local durante los últimos años. «Han dejado desmantelar la plantilla, amortizando plazas cuando debieron convocarlas y sin planificar el necesario relevo generacional», afirman.

Asimismo, los populares recuerdan que las propias organizaciones sindicales de la Policía Local ya advirtieron al alcalde mediante un escrito remitido en 2018 de las graves consecuencias que tendría no acometer una renovación progresiva de la plantilla.

En dicho escrito alertaban del envejecimiento del cuerpo, de la falta de efectivos y del riesgo de que el municipio terminara sin capacidad operativa suficiente para garantizar la seguridad ciudadana. «El alcalde fue advertido hace años y decidió no hacer nada. Hoy estamos pagando las consecuencias de esa irresponsabilidad política», denuncia Antonio Tomás.

Actualmente, la plantilla cuenta con una media de edad superior a los 50 años y un número de efectivos claramente insuficiente para atender las necesidades de seguridad de un municipio como La Mojonera. Según denuncian los populares, las recientes plazas anunciadas por el Ayuntamiento «llegan tarde y mal», ya que los nuevos agentes no podrán incorporarse, como mínimo, hasta 2028.

Antonio Tomás ha criticado que «el alcalde actúe ahora deprisa y corriendo porque se acercan las elecciones municipales, después de años diciendo que con tres policías era suficiente». «La realidad ha desmontado el discurso del equipo de gobierno. Hoy La Mojonera tiene menos seguridad, menos agentes y más problemas en las calles», ha añadido.

«Durante años el alcalde y su equipo votaron en contra de todas las propuestas del Partido Popular para reforzar la Policía Local, asegurando que no era necesario aumentar efectivos y que La Mojonera era un municipio seguro. Hoy la realidad les ha desmontado el discurso», critican.

Ante esta situación, el PP considera imprescindible reforzar de manera inmediata la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en el municipio. Por ello, la moción solicitará formalmente que la antigua casa del maestro sea habilitada como puesto dependiente del cuartel de la Guardia Civil de Vícar, permitiendo la recogida de denuncias, la atención directa a los vecinos y una presencia estable de agentes en La Mojonera.

Asimismo, reclamarán que exista una patrulla permanente de la Guardia Civil en el municipio, especialmente fuera del horario de mañana entre semana, cuando actualmente «La Mojonera queda sin presencia policial activa».

«El alcalde debe decidir si está del lado de los vecinos o de los intereses políticos de su partido. La seguridad de La Mojonera no puede seguir siendo una prioridad secundaria», concluye Antonio Tomás.