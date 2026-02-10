Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Estas actuaciones, asumidas íntegramente con recursos municipales, supusieron un esfuerzo económico. IDEAL

Exigen a la Junta actuar ante el «abandono histórico» de las ramblas de La Mojonera

El Consistorio alerta del riesgo extremo que presenta la Rambla del Carcauz, convertida en vertedero incontrolado

J. C.

La Mojonera

Martes, 10 de febrero 2026, 18:46

Comenta

El Ayuntamiento de La Mojonera trasladó este martes una exigencia formal y contundente a la delegación Territorial de la Junta de Andalucía ante la situación ... de «riesgo extremo» que presentan los cauces del municipio cuya competencia de mantenimiento corresponde a la administración autonómica, a la Junta de Andalucía.

