Exigen a la Junta actuar ante el «abandono histórico» de las ramblas de La Mojonera

El Ayuntamiento de La Mojonera trasladó este martes una exigencia formal y contundente a la delegación Territorial de la Junta de Andalucía ante la situación ... de «riesgo extremo» que presentan los cauces del municipio cuya competencia de mantenimiento corresponde a la administración autonómica, a la Junta de Andalucía.

El alcalde, José Miguel Hernández, junto a la edil de Agricultura, Paqui Pardo, denunciaron públicamente el «abandono absoluto» que sufre la Rambla del Carcauz, una infraestructura natural clave para la seguridad del término municipal y del sector agrícola. Desde el Consistorio advierten de que la acumulación masiva de residuos, plásticos agrícolas, neumáticos, electrodomésticos y escombros, convirtió este cauce en un vertedero ilegal a cielo abierto.

Durante los últimos episodios de lluvias y temporales, estos materiales llegaron a obstruir el flujo del agua, transformándose en auténticos «proyectiles» que impactaron contra invernaderos colindantes, provocando daños materiales de consideración.

Situación

«No estamos hablando solo de suciedad o falta de mantenimiento, sino de un problema grave de seguridad civil y de protección económica», señaló el alcalde. «La inacción de la Junta de Andalucía pone en riesgo directo el motor económico de nuestro municipio y el medio de vida de cientos de familias que dependen de la agricultura», añadió.

Ante la ausencia de actuaciones por parte de la administración competente, el Ayuntamiento de La Mojonera se vio obligado a intervenir de manera subsidiaria y urgente para evitar consecuencias mayores. Para ello, desplegó maquinaria pesada y personal municipal con el objetivo de retirar parte de los residuos y minimizar el riesgo inmediato en los puntos más conflictivos del cauce.

Estas actuaciones, asumidas íntegramente con recursos municipales, supusieron un esfuerzo económico que el alcalde califica de «inadmisible». «Los impuestos de nuestros vecinos no pueden seguir destinándose a cubrir la dejadez de funciones de otras administraciones. Cada euro que invertimos aquí es un euro que se resta a servicios esenciales del municipio», subrayó Hernández.

Por su parte, la edil de Agricultura, Paqui Pardo, insistió en que la solución no puede limitarse a actuaciones puntuales, sino que debe abordarse «de forma estructural y definitiva». El equipo de Gobierno municipal aseguró que mantendrá la presión institucional necesaria y no dará un paso atrás hasta que la Junta de Andalucía asuma plenamente sus responsabilidades y garantice la seguridad de las ramblas y del campo mojonero.