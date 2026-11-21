El Ayuntamiento de La Mojonera organizó una excursión a Serón y Las Menas para este próximo domingo, 22 de noviembre, una oportunidad para conocer de ... cerca el patrimonio histórico, cultural y minero de nuestra provincia.

Por la mañana, los vecinos de La Mojonera recorrerán las calles de Serón en una visita guiada que nos llevará hasta el Ayuntamiento, la Iglesia de la Anunciación, el Castillo y el Centro de Historia de Serón. A mediodía, los vecinos disfrutarán de un almuerzo en un restaurante de la localidad.

Ya, por la tarde, los vecinos se adentrarán en el antiguo poblado minero de Las Menas y visitarán su Centro de Interpretación para descubrir cómo era la vida de quienes trabajaron y vivieron en este enclave de la sierra. Y además de contar con desayuno en ruta. El regreso está previsto a partir de las 18:00 horas de la tarde.

Para asistir a este evento es necesario estar en la salida, que será a las 8.00 horas desde la puerta del Ayuntamiento de La Mojonera de este 22 de noviembre. El precio para la realización de dicha actividad es de 42 euros.

En cuanto a las inscripciones, se cerraron el pasado 12 de noviembre y contaron con dos sitios. Uno en La Mojonera, en el Centro Cultural, de 15.00 horas a 21.30 horas, y otro en La Venta del Viso: Oficina Municipal, de 9.30 horas a 13.30 horas, exclusivamente para los vecinos y vecinas de este núcleo.