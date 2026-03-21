Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
IDEAL

El Ejido sobrepasa los 20.000 algunos matriculados en enseñanzas públicas

El Consejo Municipal de AMPAs analiza la situación de la educación en el municipio durante este curso, el funcionamiento del Plan de Cruces Escolares y aborda las necesidades en materia de infraestructuras y servicios

J. C.

El Ejido

Sábado, 21 de marzo 2026, 01:25

Comenta

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió este miércoles sesión ordinaria del Consejo Municipal de AMPAs donde se han tratado asuntos de interés para la ... comunidad educativa, relacionados con infraestructuras, inversiones o seguridad en los centros y sus entornos, entre otros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Andalucía estrena tarjeta sanitaria: cómo llevarla en el móvil y retirar medicación
  2. 2 Un detenido y 160 kilos de hachís incautados en una operación de la Guardia Civil en Maracena y Granada
  3. 3 La nueva tarjeta de CaixaBank que facilita la vida de sus clientes
  4. 4

    Aparece un cadáver en la playa de Cambriles en Lújar
  5. 5

    La subestación de Granada donde empezó el apagón se desconectó antes de tiempo
  6. 6 Intoxicado un hombre de 79 años tras el incendio de un bazar en la Carrera de la Virgen
  7. 7 Aemet actualiza el pronóstico para el fin de semana: las horas en las que puede llover en Granada
  8. 8 Los bancos que adelantan el pago de las pensiones en marzo
  9. 9 TVE retransmitirá por primera vez las procesiones del Jueves y Viernes Santo de la Semana Santa de Granada
  10. 10 Adiós a Chuck Norris, el héroe de acción y tipo duro de la serie B

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El Ejido sobrepasa los 20.000 algunos matriculados en enseñanzas públicas

El Ejido sobrepasa los 20.000 algunos matriculados en enseñanzas públicas