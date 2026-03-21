El Ejido sobrepasa los 20.000 algunos matriculados en enseñanzas públicas

El Salón de Plenos del Ayuntamiento acogió este miércoles sesión ordinaria del Consejo Municipal de AMPAs donde se han tratado asuntos de interés para la ... comunidad educativa, relacionados con infraestructuras, inversiones o seguridad en los centros y sus entornos, entre otros.

Ha contado con la presencia del concejal de Educación, Javier Rodríguez, la concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, y han participado representantes de las asociaciones de madres y padres de alumnado de los centros públicos del municipio, así como miembros de la Corporación Municipal y técnicos municipales de distintas áreas.

Javier Rodríguez ha recordado la importancia de este órgano participativo, incidiendo en que «es fundamental disponer de puntos de encuentro con los padres, como éste, para establecer espacios de diálogo, compartir propuestas con las que seguir avanzando en ofrecer la mejor atención a nuestros estudiantes y que dispongan de instalaciones funcionales, accesibles y seguras».

En este sentido, el edil de Educación y Juventud ha subrayado que el Consejo Municipal de AMPAs «nos sirve para fortalecer la comunicación entre el Ayuntamiento y las asociaciones de padres y madres, para poder responder a sus inquietudes o solucionar cualquier situación que pueda surgir en los centros educativos y sus entornos».

Entre los temas que se han puesto sobre la mesa ha figurado la situación de la educación en el municipio durante este curso, que evidencia un incremento en el número de estudiantes matriculados en enseñanzas públicas, que supera durante este curso los 20.000 alumnos.

El municipio de El Ejido cuenta actualmente con 38 centros de Educación Infantil de 0 a 3 años, en los que están matriculados 1.426 alumnos, 27 colegios con 10.561 alumnos, de los cuales 3.122 están en segundo ciclo de Educación Infantil y 7.439 estudiantes se encuentran en Educación Primaria; un centro de Educación Especial en el que están matriculados 26 menores; 11 institutos que dan cabida a 5.286 estudiantes de ESO y 1.493 alumnos de Bachillerato; y 7 centros en los que se imparten Ciclos Formativos tanto de FP Básica (170 alumnos), como de Grado Medio (601 estudiantes) y de Grado Superior (4.846 alumnos).

Asimismo, se ha presentado el balance de gastos asumidos por el Consistorio en limpieza, mantenimiento y personal, con un coste total durante 2025 de 4.069.835,03 euros, lo que supone un incremento del 9,16% con respecto al gasto de 2024.

Javier Rodríguez ha hecho hincapié en la importancia de que impere el civismo en las entradas y salidas de los colegios, en relación con los aparcamientos indebidos en pro de la seguridad vial y se ha analizado el funcionamiento del Plan de Cruces Escolares, con nuevas peticiones por parte de las AMPAs.

De igual forma, el edil de Educación y Juventud ha afirmado que desde el Ayuntamiento siguen estando «muy pendientes de las necesidades en infraestructuras y servicios educativos que mantiene nuestro municipio, para seguir reclamando su dotación».

Otro de los asuntos que ha reclamado la atención del Consejo Municipal de AMPAs y que ha tenido una gran aceptación entre las asociaciones de padres y madres ha sido la puesta en marcha del Aula Municipal de Convivencia. Un nuevo recurso municipal con el que garantizar la atención educativa a aquellos estudiantes de Secundaria que han sido sancionados temporalmente con la expulsión de sus centros educativos.

La concejal de Servicios Sociales, Delia Mira, ha valorado que «los centros educativos están muy involucrados en este nuevo proyecto y los padres lo han acogido de manera muy positiva porque para ellos supone en la gran mayoría de casos como una ayuda en la educación a sus hijos», al tiempo que ha afirmado que «los primeros resultados están evidenciando mejoras en las conductas de los menores».

A través del Aula Municipal de Convivencia, los menores continúan con el desarrollo de las tareas educativas y el plan de estudios que se corresponde con su curso académico, pero también se llevan a cabo acciones de refuerzo de sus habilidades sociales, dotándolos de herramientas y recursos.

Además, el concejal de Educación y Juventud ha anunciado que a través del Aula Municipal de Convivencia se ofrecerá a los menores información y asesoramiento sobre la Formación Profesional y las salidas laborales que pueden encontrar en programas como la FP Básica.