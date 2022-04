Educación anuncia un título de FP Básica para La Mojonera que no convence al Consistorio El delegado de Educación, Antonio Jiménez, ha negado que se esté desmantelando la FP en el municipio, mientras el Ayuntamiento insiste en reclamar más títulos

El conflicto abierto el año pasado por la inesperada decisión de la Delegación de Educación de eliminar el único grado de Formación Profesional que se impartía en La Mojonera sigue abierto pese a las reuniones mantenidas entre Ayuntamiento y Junta, y la aprobación unánime del Pleno municipal de una moción en defensa de la FP.

El delegado de Educación, Antonio Jiménez, visitó la semana pasada un colegio del municipio, desde el que aprovechó para negar que se esté desmantelando la FP en la localidad e invitar a «remar» todos juntos por la mejora de la calidad educativa.

Jiménez informó que se ha venido estudiando la oferta de Formación Profesional para el curso 2022-2023 y anunció que se está trabajando en la posibilidad de autorizar un nuevo título de la rama de Comercio y Marketing y se mantiene la FP Básica de Servicios Administrativos.

El delegado matizó que «no se está desmantelando la oferta formativa de La Mojonera, pero no tiene sentido mantener unos estudios que no cuentan con alumnado suficiente porque esto supone trabas para implantar nuevos».

Además, Jiménez subrayó la importancia de que tanto los ayuntamientos como la Delegación de Educación «sumemos esfuerzos y rememos siempre en la misma dirección, poniendo el foco en lo que verdaderamente importa: ofrecer a nuestros alumnos una educación de calidad».

Sin embargo, el anunció no convenció nada al Ayuntamiento de La Mojonera, que está liderando las reivindicaciones en esta materia y desveló que lo anunciado por el delegado se refería a otro título de FP Básica, no a un grado medio o superior, por lo que el próximo curso el IES de La Mojonera tendría que conformarse con dos títulos básicos. «Que ahora se trate de calmar los ánimos poniendo otra FP Básica, dejando en nuestro IES solo este tipo de estudios destinados para el alumnado que no ha terminado la ESO, nos parece una tomadura de pelo», declaró el alcalde, José Miguel Hernández.

Pese a todo, el primer edil consideró que lo anunciado «es un paso en la buena dirección tras meses de reuniones y reclamaciones que hemos venido realizando, pero totalmente insuficiente» ya que «no frena el desmantelamiento de la Formación Profesional que está haciendo la Consejería de Educación».

«Remar, remamos todos juntos cuando las decisiones se consensúan entre todos y no se toman de forma unilateral y sin anuncios previos», dijo Hernández en referencia a la decisión adoptada el año pasado de eliminar el grado medio de Gestión Administrativa.

En cuanto a la falta de demanda, el equipo de Gobierno municipal respondió que «si no hay suficiente demanda del grado medio de Gestión Administrativa, se buscan otras alternativas, no se elimina sin sustituto, porque eso lo que demuestra es que no hay voluntad de mantener este tipo de estudios en La Mojonera».

Desde el Ayuntamiento se recordó que en la moción aprobada por unanimidad en el Pleno ya se proponía implantar estudios de la rama de Comercio y Marketing, que en el Poniente solo se imparten en El Ejido y que tiene títulos como los grados superiores de Comercio Internacional o Transporte y Logística, muy vinculados a los sectores productivos del municipio. Por ello, se instó a ser más ambiciosos y se advirtió que se seguirán oponiendo a que La Mojonera pierda títulos de FP.