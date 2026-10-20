Diputación aprueba el proyecto de reforma y climatización de la piscina de La Mojonera

La Diputación Provincial de Almería aprobó en Junta de Gobierno la licitación de las obras de reparación y climatización de la piscina municipal de La ... Mojonera. El proyecto, que se incluye dentro de los Planes Provinciales, cuenta con un presupuesto de 1.700.000 euros y va a permitir renovar esta infraestructura en un plazo de 18 meses.

Las actuaciones contemplan la demolición parcial de las instalaciones actuales y la reforma del vaso exterior. La intervención incluye la climatización del recinto para posibilitar el uso de la piscina de forma continuada durante todo el año.

El diputado de Fomento, Antonio J. Rodríguez, explicó que «la actuación contempla la climatización del recinto para permitir el uso de la piscina de forma continuada durante todo el año».

Rodríguez señaló que junto a la climatización de la piscina «el proyecto incluye la creación de una sala polivalente y una zona de cafetería, dotando a la instalación de espacios complementarios para el desarrollo de actividades municipales y de entidades locales».

Las obras, en detalle

La obra se plantea como una renovación integral del recinto. Se demolerá buena parte de la edificación actual y, sobre el mismo emplazamiento, se levantará el nuevo edificio, que se amplía en la zona donde irá la nueva piscina climatizada. Esta tendrá un vaso cubierto de 77 metros cuadrados dentro de una zona climatizada de unos 126 metros cuadrados, pensada para poder nadar en los meses de invierno, con un uso orientado a la salud y a la rehabilitación, especialmente de las personas mayores.

El proyecto añade también una sala polivalente de más de 110 metros cuadrados, hasta ahora inexistente, que permitirá organizar actividades deportivas y otras de distinto tipo. Junto a ella se construirá una cafetería con acceso independiente desde la calle, de modo que pueda abrir al público en general. A ello se suman los vestuarios accesibles, los aseos, una enfermería, almacenes y los cuartos técnicos necesarios para las instalaciones.

En la piscina exterior se reformará el vaso principal, que se mantendrá en la misma ubicación, pero se adaptará a la normativa actual, y la piscina infantil se traslada a otro punto del recinto para facilitar la circulación de las personas.

En el apartado energético, una bomba de calor aerotérmica de alta eficiencia producirá el agua caliente de los vestuarios y calentará el vaso de la piscina climatizada. Además, la cubierta de la sala polivalente llevará 22 placas fotovoltaicas con una potencia total de 8,8 kW.

Las obras se ejecutarán en cuatro fases: demolición del cerramiento y de los edificios existentes, movimiento de tierras, construcción de los nuevos volúmenes junto con la reforma de la piscina exterior, y urbanización de la parcela. Con la ampliación, el nuevo recinto ampliará su tamaño pasando a más de 600 metros cuadrados.