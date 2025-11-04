Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operación con cuatro detenidos en La Mojonera

Operación con cuatro detenidos en La Mojonera Ideal

Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera

Se han intervenido dos armas cortas y una escopeta, todas ellas ilegales, así como diversa munición y armas blancas

Nerea Escámez

Nerea Escámez

Almería

Martes, 4 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

La Guardia, en el marco de la operación «Marmolista», ha detenido a 4 personas por una tentativa de homicidio tras el robo a un camionero ... que se encontraba descansando en la Ciudad del Transporte perteneciente al término municipal de la Mojonera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan si el niño fallecido en Huétor Tájar sufría acoso escolar
  2. 2

    Un laboratorio de droga fue el origen de la explosión que destrozó un edificio en Atarfe
  3. 3 Ya hay fecha para el encendido de la iluminación navideña en Granada
  4. 4 El restaurante de Granada que ofrece «platos grandes y de calidad para que la gente disfrute»
  5. 5 «Siempre recordaremos la bondad que profesaba hacia sus compañeros»
  6. 6 Detenida en Granada una madre por obligar a su hija menor de edad a prostituirse
  7. 7 Este día cambia el tiempo en Granada: lluvia, tormentas y bajada de temperaturas
  8. 8 Sting anuncia concierto en la Plaza de Toros de Granada
  9. 9 La familia Molina Olea salta al negocio hotelero con el histórico Hotel Luz
  10. 10

    La Policía Local de Íllora recupera un camión robado de un supermercado

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Detenidas 4 personas por disparar, atropellar y agredir brutalmente a un camionero para robarle en La Mojonera