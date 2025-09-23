Denuncian la falta de efectivos policiales en La Mojonera y urge a reforzar la seguridad ciudadana Los populares critican que la gestión del equipo de Gobierno en materia de seguridad está siendo claramente insuficiente y carece de la planificación necesaria para garantizar la protección de los vecinos

El Partido Popular de La Mojonera reclama que se adopten medidas urgentes y que la prioridad del Consistorio sea dotar de medios humanos y materiales a la Policía Local.

El Partido Popular de La Mojonera ha manifestado su preocupación por la creciente inseguridad en el municipio, que según el grupo popular, tiene su origen en la continua reducción del cuerpo de Policía Local.

Aunque recientemente se ha aprobado una nueva plaza de agente, cuyo titular aún está a la espera de incorporarse, desde el Partido Popular consideran que «esta incorporación resulta claramente insuficiente, y que el número real de efectivos disponibles sigue disminuyendo año tras año». Esta situación ha provocado que, durante el pasado verano, el servicio de vigilancia urbana quedara reducido a seis horas y media diarias, cinco días a la semana, dejando a La Mojonera dos días completos sin cobertura policial.

El PP advierte de que esta falta de efectivos ha permitido que se produzcan peleas, reyertas, carreras ilegales, robos y otras alteraciones del orden público, situaciones que, aseguran, podrían haberse contenido con una plantilla suficiente de Policía Local.

Desde el PP aseguran que el propio Ayuntamiento ha sufrido en primera persona las consecuencias de la creciente inseguridad que padecen vecinos y empresas de La Mojonera.

«El reciente robo del cableado en la Carretera de la Pista, que ha ocasionado un perjuicio económico cercano a los 10.000 euros para las arcas municipales, pone de manifiesto la urgencia de reforzar la plantilla de la Policía Local y adoptar medidas eficaces que protejan tanto el patrimonio público como el de nuestros ciudadanos», afirman.

A la par, el Ayuntamiento ha anunciado una inversión de 150.000 euros en 21 cámaras de videovigilancia, propuesta que, según el PP, fue rechazada reiteradamente por el equipo de gobierno cuando era planteada por la oposición.

«No ponemos en duda la utilidad de las cámaras, pero es evidente que, sin agentes suficientes para atender la vigilancia básica en las calles, será imposible garantizar un servicio eficaz de videovigilancia», ha señalado el portavoz popular.

Para el Partido Popular, la situación actual evidencia una mala planificación y una gestión ineficaz de la seguridad por parte del equipo de gobierno, que no ha priorizado el refuerzo de la plantilla ni la mejora de los recursos destinados a la vigilancia. Consideran imprescindible un cambio de rumbo que ponga la seguridad ciudadana en el centro de la acción municipal y garantice la protección de todos los vecinos los siete días de la semana.

Los populares avisan de que si en los próximos presupuestos municipales no se contempla una partida específica para convocar dos nuevas plazas de Policía Local, el perjuicio para la seguridad ciudadana será aún mayor.

«La ausencia de refuerzos prolongará durante varios años la carencia de agentes, ya que habrá que esperar a futuras convocatorias y afrontar nuevamente todo el proceso selectivo y los trámites administrativos que estas conllevan. Garantizar desde ahora los recursos necesarios es imprescindible para evitar un vacío prolongado en el servicio y asegurar la protección y tranquilidad de nuestros vecinos», explican.

El PP de La Mojonera ha adelantado que en el próximo pleno presentará una moción para convocar cuatro nuevas plazas de Policía Local, con el fin de cubrir las bajas recientes por jubilación, ampliar la plantilla para cubrir las vacantes y reforzar de manera inmediata la plantilla. Sumado a la plaza ya convocada, harían un total de cinco plazas.