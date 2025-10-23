Culminan la reordenación del viario en la Avenida Europa para una mejor accesibilidad

J. C. La Mojonera Jueves, 23 de octubre 2025, 01:49 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de La Mojonera culminó con éxito el Convenio Urbanístico de Planeamiento en la Avenida Europa, un procedimiento iniciado en 2020 que se traduce en una importante mejora para la accesibilidad, la seguridad peatonal y la imagen urbana de una de las principales vías del municipio.

El plan, impulsado por el alcalde, José Miguel Hernández, y gestionado desde la concejalía de Urbanismo que dirige Rocío del Alba Vega, permitió reorganizar el viario y optimizar el aprovechamiento del suelo en esta zona. La actuación supuso la supresión de una calle cuya existencia limitaba las posibilidades constructivas del solar afectado, y la cesión gratuita de los metros resultantes al Ayuntamiento, sin repercusión económica para las cuentas municipales.

Gracias a esta intervención se mantiene la alineación del vial, se mejora la continuidad de la trama urbana y se refuerza la accesibilidad y la seguridad de los peatones, al tiempo que se contribuye al embellecimiento del entorno urbano. Como parte del convenio se procedió también a la demolición de una antigua vivienda en estado de deterioro, lo que supuso una notable mejora del ornato público y del aspecto general de la zona.

El alcalde, José Miguel Hernández, subrayó que este acuerdo «constituye un ejemplo de cómo la colaboración entre el Ayuntamiento y los vecinos puede traducirse en beneficios reales para toda la comunidad». Según señaló, la actuación «permite recuperar espacio público, mejorar la accesibilidad y reforzar la imagen de una Mojonera moderna, ordenada y en crecimiento, todo ello sin coste para los ciudadanos».

Por su parte, la edil de Urbanismo, Rocío del Alba Vega, destacó el trabajo técnico y administrativo desarrollado durante varios años para hacer posible la ejecución del convenio. En su opinión, «esta intervención no solo resuelve una limitación urbanística que afectaba al desarrollo de la zona, sino que mejora la calidad del entorno y contribuye al embellecimiento del municipio».

Con la culminación de este expediente, el Ayuntamiento de La Mojonera reafirma su compromiso con una gestión urbanística eficiente, sostenible y orientada a la mejora continua del municipio y del bienestar de sus vecinos.