Roquetas

El Partido Popular de La Mojonera. IDEAL

Critican la gestión del alcalde por no estar aún los presupuestos

«La Mojonera no puede seguir otro año más paralizada por la falta de gestión del equipo de Gobierno», según el Partido Popular de La Mojonera

J. Cortés

La Mojonera

Martes, 24 de febrero 2026, 16:47

El Partido Popular de La Mojonera ha vuelto a denunciar públicamente la grave situación de anormalidad presupuestaria que atraviesa el Ayuntamiento, después de que hayan ... transcurrido casi dos meses del año 2026 sin que existan cuentas municipales aprobadas.

