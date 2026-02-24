Critican la gestión del alcalde por no estar aún los presupuestos

El Partido Popular de La Mojonera ha vuelto a denunciar públicamente la grave situación de anormalidad presupuestaria que atraviesa el Ayuntamiento, después de que hayan ... transcurrido casi dos meses del año 2026 sin que existan cuentas municipales aprobadas.

Esta situación ya fue advertida por el Grupo Popular en diciembre del pasado año, cuando tampoco se aprobaron ni los presupuestos correspondientes a 2026, ni los del ejercicio 2025, que finalizaba en ese mismo mes. Como consecuencia, el municipio continúa funcionando con unos presupuestos prorrogados desde 2024.

Desde el PP califican esta situación como «inadmisible» teniendo en cuenta que el alcalde, el Sr. Hernández García, y su equipo de gobierno cuentan con mayoría absoluta en el pleno municipal. Pese a ello, el propio alcalde ha reconocido que no tiene intención de presentar presupuestos alegando que «se está pagando a todo el mundo».

Para los populares, estas declaraciones suponen «una muestra de soberbia y una falta de respeto hacia los vecinos», que tienen derecho a conocer el destino de sus impuestos y a que exista una planificación económica pública y transparente.

El portavoz del Grupo Popular, Antonio Tomás, ha señalado que «un ayuntamiento no puede limitarse a pagar facturas. Sin presupuestos no hay planificación, no hay inversiones y no hay futuro para La Mojonera».

El PP recuerda que un presupuesto prorrogado únicamente mantiene el funcionamiento ordinario de la administración y tiene un carácter meramente recaudatorio, sin contemplar nuevas inversiones ni medidas que impulsen el desarrollo del municipio, lo que —afirman— evidencia el deterioro que sufre La Mojonera en los últimos años.

Los populares consideran especialmente grave lo ocurrido en el pleno convocado el pasado 6 de febrero, donde no se incluyó ningún asunto relevante: ni la aprobación de las cuentas municipales, ni la convocatoria de nuevas plazas de Policía Local, ni medidas relacionadas con los problemas de suministro de agua sufridos entre diciembre y enero.

Tampoco se incluyó en el orden del día la moción presentada por el Partido Popular que solicitaba una bonificación del 50% en la factura del agua para compensar a los vecinos afectados por la falta de agua potable, lo que consideramos un atropello democrático.

Ante lo que califican como un «pleno vacío de contenido» y una «vulneración de sus derechos» como concejales, el Grupo Popular decidió no asistir a la sesión, en señal de protesta, circunstancia que fue comunicada previamente a la secretaría municipal.

El PP de La Mojonera anuncia que seguirá reclamando la aprobación urgente de unos presupuestos municipales por motivos de transparencia y para poder reforzar la seguridad con nuevas plazas de Policía Local, así como para impulsar inversiones que permitan revitalizar el municipio y frenar su degradación.

Según concluyen los populares, «La Mojonera no puede seguir otro año más paralizada por la falta de gestión del equipo de gobierno, que está dedicado a mirar el pasado, en vez de resolver los problemas del presente para asegurar un futuro para nuestro municipio».