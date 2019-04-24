Cinco candidaturas en La Mojonera para las municipales de mayo

Además de las cuatro de 2015, es decir, Tod@s, PP, PSOE e IU, esta vez también se presenta Ciudadanos

A. MALDONADOLA MOJONERA

En La Mojonera, como en el resto de municipios de la zona, se presentan más candidaturas de lo habitual, cinco en total, aunque ya hace cuatro años hubo un número por encima de la media. En estos momentos la Alcaldía está en manos de la agrupación de electores Todo@s, empatado en número de concejales con el PP, ya que ambos tienen 6 representantes, mientras que hay un concejal no adscrito, expulsado del PSOE.

Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:

Agrupación de Electores Tod@s (en 2015 consiguió 6 concejales y 1.213 votos)

1. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARCÍA (INDEPENDIENTE)

2. MARÍA FRANCISCA PARDO VÍLCHEZ (INDEPENDIENTE)

3. JENNIFER SÁNCHEZ LARIOS (INDEPENDIENTE)

4. MARÍA ISABEL JIMÉNEZ MORAL (INDEPENDIENTE)

5. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (INDEPENDIENTE)

6. ANA MARÍA MORALES CANO (INDEPENDIENTE)

7. ÁNGEL JUAN MORALES BARRIONUEVO (INDEPENDIENTE)

8. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ROMERO (INDEPENDIENTE)

9. MIREYA MARTÍN CERVILLA (INDEPENDIENTE)

10. ÁNGEL CARA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)

11. CONCEPCIÓN LÓPEZ RODRIGUEZ (INDEPENDIENTE)

12. ROCÍO DEL ALBA VEGA MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

13. OSCAR JIMÉNEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)

SUPLENTES

1. ANTONIA PEDROSA GARCÍA (INDEPENDIENTE)

2. TAMARA FERNÁNDEZ CARREÑO (INDEPENDIENTE)

3. FRANCISCO JAVIER GARRIDO GARRIDO (INDEPENDIENTE)

Partido Popular (en 2015 sacó 6 ediles y 1.207 votos)

1. JOSÉ CARA GONZÁLEZ

2. ANTONIO JOSÉ NAVARRO MARTÍN

3. DOLORES DURÁN POMARES

4. ÁNGEL MANUEL FUENTES CARA

5. MANUELA ANTEQUERA MARTÍN

6. JAVIER MORALES SALVADOR

7. MÓNICA MARTÍN SÁNCHEZ

8. CRISTINA PÉREZ LÓPEZ

9. ISABEL LÓPEZ NAVARRO

10. ANTONIO ASENJO RODRÍGUEZ

11. CHRISTIAN VIÑOLO LÓPEZ

12. EVA MARÍA NAVARRO FUENTES

13. AMADOR RUIZ LUQUE

Suplentes

1. MARÍA CARMEN PÉREZ MALDONADO

2. ALMUDENA MARTÍN RODRÍGUEZ

3. MANUEL CARA NAVARRO

Partido Socialista (en 2015 consiguió un concejal y 389 votos)

1. SOFÍA NAVARRO RAMÍREZ

2. IVÁN ROMERO RUÍZ

3. SOCORRO RODRÍGUEZ MARTÍN

4. FRANCISCO ANTONIO GUTIÉRREZ CLAVERO

5. LAURA PÉREZ GUTIÉRREZ

6. JOSÉ RAFAEL NAVARRO LÓPEZ

7. ROSA PÉREZ CERVILLA

8. RAÚL RAMOS ALIAGA

9. TRINIDAD MARIA FLORES LÓPEZ

10. FRANCISCO MANUEL PUERTAS BAEZA

11. AMADORA BEATRÍZ GUTIÉRREZ IBAÑEZ

12. MIGUEL JIMÉNEZ ÁLVAREZ

13. MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ CLAVERO

Suplentes

1. MARIA GLORIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ

Ciudanos (sin representación actualmente)

1. FRANCISCO NAVARRO NAVARRO

2. PEDRO BAEZA MARTÍNEZ

3. OTILIA MERCEDES BAEZA CARA

4. JOSE ANTONIO ROMERO CONTRERAS

5. EDELMIRA ALCARAZ FERNÁNDEZ

6. JOSE ANTONIO MANZANO CONTRERAS

7. EMILIO MUÑOZ GÓMEZ

8. ENCARNACIÓN SANTIAGO CORTÉS

9. ANA MARÍA HERNÁNDEZ LUPIAÑEZ

10. IRENE CAMPOY CRESPO

11. JUAN MANUEL BAEZA CRESPO

12. MARIA DEL CARMEN MANZANO CONTRERAS

13. LUIS ANTONIO MÉNDES

Suplentes

1. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ

2. MIRIAM DEL PILAR VARGAS CAMPOY

3. JAVIER MOYA GUILLÉN

Izquierda Unida-Equo-Para la gente (sin representación actualmente)

1. ZACARÍAS LUCAS LEKAL VILLEGAS

2. MARÍA JOSÉ VILLEGAS NAVARRO

3. FEDERICO VILLEGAS PEÑA

4. JUANA BARRERA BARRANCO

5. JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA

6. PEDRO ALONSO IBARRA

7. FELICIANA GALLEGOS RUÍZ

8. FRANCISCO RUBIO MORALES

9. CAROLA TERESA ARAVENA BENÍTEZ

10. ENRIQUE GARCÍA JIMÉNEZ

11. JUANA FERNÁNDEZ CARMONA

12. MARCO ANTONIO ROCA MAGAÑA

13. AMALIA RODRÍGUEZ SORIANO

Suplentes

Sin candidatos

Temas

Pp Partido Popular, Psoe Partido Socialista Obrero Español, Iu Izquierda Unida, Equo, Ciudadanos Almería, La Mojonera, Elecciones Municipales 2019

Lo + leído


Top 50

Noticias relacionadas

Patrocinada

 

Fotos

Vídeos

Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación. Si continúa navegando acepta su uso. Más información y cambio de configuración.