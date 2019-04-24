Cinco candidaturas en La Mojonera para las municipales de mayo

En La Mojonera, como en el resto de municipios de la zona, se presentan más candidaturas de lo habitual, cinco en total, aunque ya hace cuatro años hubo un número por encima de la media. En estos momentos la Alcaldía está en manos de la agrupación de electores Todo@s, empatado en número de concejales con el PP, ya que ambos tienen 6 representantes, mientras que hay un concejal no adscrito, expulsado del PSOE.
Estas son las listas de cada partido, ordenadas en primer lugar entre los que actualmente tienen representación según los votos obtenidos en 2015 y los que no tienen representación por orden de inscripción ante la Junta Electoral:
1. JOSÉ MIGUEL HERNÁNDEZ GARCÍA (INDEPENDIENTE)
2. MARÍA FRANCISCA PARDO VÍLCHEZ (INDEPENDIENTE)
3. JENNIFER SÁNCHEZ LARIOS (INDEPENDIENTE)
4. MARÍA ISABEL JIMÉNEZ MORAL (INDEPENDIENTE)
5. JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ ÁLVAREZ (INDEPENDIENTE)
6. ANA MARÍA MORALES CANO (INDEPENDIENTE)
7. ÁNGEL JUAN MORALES BARRIONUEVO (INDEPENDIENTE)
8. JOSÉ ANTONIO LÓPEZ ROMERO (INDEPENDIENTE)
9. MIREYA MARTÍN CERVILLA (INDEPENDIENTE)
10. ÁNGEL CARA LÓPEZ (INDEPENDIENTE)
11. CONCEPCIÓN LÓPEZ RODRIGUEZ (INDEPENDIENTE)
12. ROCÍO DEL ALBA VEGA MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
13. OSCAR JIMÉNEZ MARTÍNEZ (INDEPENDIENTE)
SUPLENTES
1. ANTONIA PEDROSA GARCÍA (INDEPENDIENTE)
2. TAMARA FERNÁNDEZ CARREÑO (INDEPENDIENTE)
3. FRANCISCO JAVIER GARRIDO GARRIDO (INDEPENDIENTE)
1. JOSÉ CARA GONZÁLEZ
2. ANTONIO JOSÉ NAVARRO MARTÍN
3. DOLORES DURÁN POMARES
4. ÁNGEL MANUEL FUENTES CARA
5. MANUELA ANTEQUERA MARTÍN
6. JAVIER MORALES SALVADOR
7. MÓNICA MARTÍN SÁNCHEZ
8. CRISTINA PÉREZ LÓPEZ
9. ISABEL LÓPEZ NAVARRO
10. ANTONIO ASENJO RODRÍGUEZ
11. CHRISTIAN VIÑOLO LÓPEZ
12. EVA MARÍA NAVARRO FUENTES
13. AMADOR RUIZ LUQUE
Suplentes
1. MARÍA CARMEN PÉREZ MALDONADO
2. ALMUDENA MARTÍN RODRÍGUEZ
3. MANUEL CARA NAVARRO
1. SOFÍA NAVARRO RAMÍREZ
2. IVÁN ROMERO RUÍZ
3. SOCORRO RODRÍGUEZ MARTÍN
4. FRANCISCO ANTONIO GUTIÉRREZ CLAVERO
5. LAURA PÉREZ GUTIÉRREZ
6. JOSÉ RAFAEL NAVARRO LÓPEZ
7. ROSA PÉREZ CERVILLA
8. RAÚL RAMOS ALIAGA
9. TRINIDAD MARIA FLORES LÓPEZ
10. FRANCISCO MANUEL PUERTAS BAEZA
11. AMADORA BEATRÍZ GUTIÉRREZ IBAÑEZ
12. MIGUEL JIMÉNEZ ÁLVAREZ
13. MARÍA JOSÉ GUTIÉRREZ CLAVERO
Suplentes
1. MARIA GLORIA MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ
1. FRANCISCO NAVARRO NAVARRO
2. PEDRO BAEZA MARTÍNEZ
3. OTILIA MERCEDES BAEZA CARA
4. JOSE ANTONIO ROMERO CONTRERAS
5. EDELMIRA ALCARAZ FERNÁNDEZ
6. JOSE ANTONIO MANZANO CONTRERAS
7. EMILIO MUÑOZ GÓMEZ
8. ENCARNACIÓN SANTIAGO CORTÉS
9. ANA MARÍA HERNÁNDEZ LUPIAÑEZ
10. IRENE CAMPOY CRESPO
11. JUAN MANUEL BAEZA CRESPO
12. MARIA DEL CARMEN MANZANO CONTRERAS
13. LUIS ANTONIO MÉNDES
Suplentes
1. FRANCISCO JOSÉ SÁNCHEZ LÓPEZ
2. MIRIAM DEL PILAR VARGAS CAMPOY
3. JAVIER MOYA GUILLÉN
1. ZACARÍAS LUCAS LEKAL VILLEGAS
2. MARÍA JOSÉ VILLEGAS NAVARRO
3. FEDERICO VILLEGAS PEÑA
4. JUANA BARRERA BARRANCO
5. JUAN ANTONIO MIRALLES ORTEGA
6. PEDRO ALONSO IBARRA
7. FELICIANA GALLEGOS RUÍZ
8. FRANCISCO RUBIO MORALES
9. CAROLA TERESA ARAVENA BENÍTEZ
10. ENRIQUE GARCÍA JIMÉNEZ
11. JUANA FERNÁNDEZ CARMONA
12. MARCO ANTONIO ROCA MAGAÑA
13. AMALIA RODRÍGUEZ SORIANO
Suplentes
Sin candidatos