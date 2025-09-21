La Biblioteca de La Mojonera luce un nuevo mural de series de la infancia en su interior Con esta iniciativa del Área de Cultura se busca entre otras cosas comentar el hábito lector desde las primeras edades y estimular la imaginación y la creatividad

J. Cortés La Mojonera Domingo, 21 de septiembre 2025, 21:30

La Biblioteca Municipal de La Mojonera luce desde hace unos días con un gran mural de 18 metros en la sala de lectura, en el rincón de 'bebeteca', infantil y juvenil. Entre colores vivos y mucha fantasía, aparecen personajes entrañables de los cuentos de siempre - como Caperucita Roja, los Tres Cerditos o Mafalda, entre otros - para disfrutar de la lectura.

Con esta iniciativa del Área de Cultura del Consistorio mojonero se busca entre otras cosas comentar el hábito lector desde las primeras edades, estimular la imaginación y la creatividad y crear un espacio más acogedor y atractivo para todas las familias. La magia de los libros quedaron plasmada en las paredes, revitalizando el entorno del centro lector y recordándonos que leer nos abre puertas a mundos infinitos.

Por otro lado, el alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, y la edil de Servicios Urbanos, Rocío Vega, visitaron hace unos días las instalaciones de la piscina municipal junto a responsables de la empresa Aima, adjudicataria de la redacción del proyecto, para tomar mediciones y supervisar los primeros bocetos de la reforma.

La actuación supondrá una inversión de 1,6 millones de euros, financiada a través de los Planes Provinciales de la Diputación de Almería, y permitirá adecuar la piscina municipal a las necesidades a los vecinos.