Una procesión en la localidad de La Mojonera IDEAL

Aprueban las Fiestas Locales para el próximo año 2026 en La Mojonera

El Pleno ratifica diversos expedientes urbanísticos vinculados a Bayer Cropscience SL para consolidar inversiones

J. Cortés

La Mojonera

Sábado, 9 de agosto 2025, 12:53

El Ayuntamiento de La Mojonera celebró el pasado viernes un nuevo pleno ordinario, en el que se aprobaron distintos asuntos de gestión municipal y se ofrecieron explicaciones detalladas sobre actuaciones recientes en el municipio.

Uno de los temas destacados fue la aprobación de las fiestas locales para el próximo año 2026, que contó con la abstención del Grupo Popular en este punto. Esos días son: 29 de junio y 14 de septiembre.

Otro de los temas fue el mantenimiento y limpieza viaria, que el equipo de Gobierno defendió que La Mojonera mantiene un buen estado general de conservación, aunque apeló a la colaboración vecinal. «El Ayuntamiento realiza un esfuerzo constante en limpieza urbana, pero es necesario el compromiso de todos los vecinos para mantener nuestras calles y plazas en perfecto estado», indicó Rocío Vega.

También se aprobó diversos expedientes urbanísticos vinculados a Bayer Cropscience SL, que consolidarán inversiones y actividad económica en el término municipal y se ratificó la continuidad en la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento por parte de Hidralia hasta la formalización del nuevo contrato.

