El alcalde de La Mojonera anuncia cuando será la charla informativa anual con los vecinos

El alcalde de La Mojonera, José Miguel Hernández, informó a través de las redes sociales del Ayuntamiento de que como ya es tradición desde «que ... llegué al equipo de Gobierno, quiero invitaros a la charla informativa anual, que celebraremos el miércoles 27 de noviembre a las 19.30 horas, en el Centro Cultural de La Mojonera».

El máximo responsable del Consistorio mojonero comentó que «sé que hay temas que os preocupan (a la ciudadanía) como la seguridad y la limpieza del municipio y quiero hablaros con total transparencia sobre ellos. También os contaré todo lo que hemos hecho este último año, los proyectos en marcha y los que verán la luz muy pronto».

Además, añadió que «será un buen momento para compartir, escucharos y seguir mejorando juntos nuestro pueblo». Por otro lado, el Ayuntamiento informó recientemente que está acometiendo labores de mantenimiento y mejora en el Centro Cultural, con el objetivo de mantener en óptimas condiciones unas instalaciones que son punto de encuentro en el municipio.