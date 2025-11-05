Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

La jornada cuenta con gran participación en la pedanía. IDEAL

Más de 350 vecinos asisten a las castañadas de la Venta del Viso de este otoño

La Mojonera ·

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera quisieron agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento

J. Cortés

La Mojonera

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 23:52

Más de 350 vecinos y vecinas disfrutaron a finales de octubre de una tarde estupenda llena de castañas, mantecados y anís, en un ambiente festivo ... con sabor a otoño y Halloween. Los más pequeños se lo pasaron en grande en su zona infantil, con talleres de manualidades, pintacaras y muchas chuches, mientras los mayores compartían conversación y risas alrededor de las brasas.

