Más de 350 vecinos asisten a las castañadas de la Venta del Viso de este otoño

Más de 350 vecinos y vecinas disfrutaron a finales de octubre de una tarde estupenda llena de castañas, mantecados y anís, en un ambiente festivo ... con sabor a otoño y Halloween. Los más pequeños se lo pasaron en grande en su zona infantil, con talleres de manualidades, pintacaras y muchas chuches, mientras los mayores compartían conversación y risas alrededor de las brasas.

Desde el Ayuntamiento de La Mojonera quisieron agradecer a todas las personas que hicieron posible este evento, especialmente al Club de la Tercera Edad de La Venta del Viso 'La Golondrina', por su ayuda en el asado de las castañas, «que quedaron buenísimas», y a la Asociación de Mujeres de El Viso 'Mariemma', por la decoración de la carpa, que lució «fabulosamente terrorífica».

Asimismo, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de La Mojonera acompañó a los vecinos en esta jornada tan especial, que inauguraba con fuerza el fin de semana de actividades de Halloween en todo el municipio y el otoño.