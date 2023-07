Miguel Cárceles Almería Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

El concejal felisario Manuel Flores, exteniente de alcalde y ahora concejal no adscrito, se ha negado a abandonar la corporación, tal y como le había pedido la oposició,n alegando que, ahora, en estos momentos, después de que saliera a la luz un polémico vídeo en el que presuntamente estaría consumiendo drogas, tiene «más apoyos» en el municipio que antes. En el pleno de este jueves, el regidor llega a asegurar que en unas hipotéticas elecciones, barrería. «Si mañana me presentara por Bildu, ganaba las elecciones», responía a la petición de dimisión del PSOE.

Flores, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de Felix (Almería, 697 habitantes) presentó el 7 de julio, hace apenas tres semanas, su renuncia a la responsabilidad de la tenencia de alcaldía y a la cartera de Urbanismo, Obras Públicas, Cultura y Festejos en el Consistorio felisario después de que se difundiera a través de redes sociales un vídeo en el que se ven imágenes de él en las que, supuestamente, estaría consumiendo drogas en compañía de dos mujeres. El regidor abandonó la responsabilidad de Gobierno «de forma temporal» también solicitó su baja de militancia en el Partido Popular, confirmó entonces el propio Flores en una conversación con este diario.

No renunció, sin embargo al escaño, algo que el principal partido de la oposición, el PSOE, le había recriminado durante las últimas semanas. El Grupo Municipal Socialista solicitó su dimisión oficialmente «tras los graves hechos acontecidos, los cuales llevan ocurriendo de forma reiterada desde hace años». Y llevó a pleno una moción para que fuera la Corporación la que le solicitara abandonar el escaño. Nada más lejos de lo finalmente ocurrido: Manuel Flores se negó a dimitir y su anterior partido, el PP, le apoyó en el punto del orden del día, que decayó por cuatro votos negativos.

Flores arremetió contra otros concejales, a los que acusó de haber consumido drogas y alcohol. «Estamos hablando de la vida personal», defendía el regidor ahora no adscrito. «Se exige la dimisión de alguien cuando se tiene un comportamiento ejemplar, mientras no se calla uno», ha asestado. «Uno da lecciones cuando puede darlas, mientras no se calla». insistió. «No voy a dimitir porque tengo más apoyos que tenía antes. No voy a dimitir, no voy a dimitir. Si venían a eso, váyanse por donde han venido», subrayó.

En el vídeo polémico que le llevó a dimitir, que fue difundido a través de redes sociales, se ve al regidor semidesnudo sentado frente a una mesa de madera en la que se depositan lo que parecen utensilios para el consumo de estupefacientes. El concejal (hasta principios de mes, popular) conversa con una persona que por el tono de voz parece ser una mujer con acento extranjero y que apenas aparece en el tiro de cámara. El vídeo parece ser grabado con un móvil y se escucha una conversación amigable entre ambos.

Un vídeo «antiguo»

«Se me ve con las gafas antiguas, mucho más gordo de lo que estoy ahora», describía el regidor, en conversación con este diario, para circunscribir los hechos a años pasados. «Ese vídeo no es de ahora […] es de hace más de dos años, no entiendo por qué lo han sacado ahora». Según Flores, en aquel momento «estaba con las dos chavalas». «Fue una encerrona que me hicieron», relató.

Manuel Flores ingresó en la lista del PP en los últimos comicios de este mes de mayo después de que su voto resultara clave para que el Partido Popular de Baldomero Martínez -que hasta ese momento había gobernado en una coalición poco habitual junto al PSOE- se hiciera con la Alcaldía en una moción de censura que se presentó en junio de 2021. Flores y los otros dos concejales de la lista de Almería Viva, que habían ganado las elecciones en 2019 por tres votos, apoyaron a los dos regidores populares para desbancar a Gabriel Magán (PSOE) de los mandos del Consistorio. A cambio, el PP hizo a Manuel Flores teniente de alcalde. El mismo PP había dado la alcaldía de Felix al PSOE en un pacto de mandato compartido (dos años para cada uno) con el único pretexto de que Flores no fuera elegido alcalde.