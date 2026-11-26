El perfil del contratante de la Junta de Andalucía publicó la licitación de las obras de desdoble del ramal de acceso a la urbanización Roquetas ... de Mar, una actuación para la mejora de la seguridad vial que tiene un coste para la administración de casi 6,5 millones de euros.

El proyecto pretende dar respuesta al considerable incremento del tráfico rodado, especialmente de vehículos pesados, registrado en la A-1051R4 debido al crecimiento urbanístico y al desarrollo de las zonas agroindustriales del entorno de Roquetas de Mar, así como a la construcción del nuevo acceso al Centro Hospitalario de Alta Resolución. De esta forma, las condiciones de circulación serán más fluidas, especialmente durante la época estival, cuando aumenta la afluencia turística.

Las obras consisten en el desdoblamiento de la carretera existente, mediante la construcción de una nueva calzada paralela por el lado este, de casi dos kilómetros de longitud. La nueva plataforma dispondrá de dos carriles de 3,5 metros, arcenes de 1,5 metros y bermas de un metro. Una vez ejecutada, la vía contará con dos calzadas separadas, una por cada sentido de circulación.

Igualmente, se contempla la construcción de dos nuevas glorietas, que sustituirán a las actuales con ligeras modificaciones de ubicación y dimensiones. La primera tendrá un diámetro de 55 metros mientras que el de la segunda será de 52 metros.

La intervención incluye además un carril bici paralelo a la carretera a lo largo de todo el tramo, caminos de servicio, alumbrado público en la vía y las glorietas, actuaciones de ornamentación de las isletas centrales y reposición de los servicios afectados.

El diseño tiene en cuenta asimismo la reorganización de los accesos derivada de la construcción de la nueva entrada al Centro Hospitalario de Alta Resolución de Roquetas. El tráfico que actualmente utiliza el ramal que será eliminado podrá acceder a la A-1051 y a la A-1051R4 a través de la glorieta inicial del ramal, una solución incorporada al proyecto.

El plazo previsto para la ejecución de las obras es de 18 meses. El presupuesto base de licitación asciende a 5.434.751 euros, a los que se suman 943.221 euros destinados a expropiaciones. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de diciembre a través de la plataforma electrónica de la Junta de Andalucía (Sirec).