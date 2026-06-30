KILLSUR, protección profesional frente a las plagas de julio

J. M. G. 30/06/2026 a las 09:37h.

Con la llegada de julio y el avance del verano, las altas temperaturas convierten este mes en uno de los periodos de mayor actividad para insectos y roedores. Mosquitos, cucarachas, hormigas, avispas y roedores encuentran en el calor, la humedad, la presencia de agua y la mayor acumulación de residuos las condiciones perfectas para reproducirse y extenderse con rapidez.

Julio es, además, un mes de intensa vida al aire libre. Terrazas, patios, piscinas, jardines, locales de hostelería, segundas residencias, almacenes e instalaciones agrícolas registran una mayor actividad, lo que incrementa también el riesgo de aparición de plagas. Por ello, actuar a tiempo no solo evita molestias, sino que protege la salud, la seguridad alimentaria y la imagen de negocios y empresas.

Las plagas no son un problema menor. Algunas especies pueden transmitir bacterias, contaminar alimentos, deteriorar instalaciones, provocar daños materiales y generar importantes pérdidas económicas. En este contexto, la prevención y los tratamientos profesionales resultan fundamentales para impedir que pequeños focos acaben convirtiéndose en infestaciones difíciles de controlar.

En esta tarea destaca el trabajo de KILLSUR, empresa especializada en control de plagas con sede en Vícar, consolidada como una referencia en el sector gracias a su experiencia, profesionalidad y atención personalizada a particulares, empresas, industrias y explotaciones agrícolas.

Especial atención a cucarachas, moscas, mosquitos y avispas

Durante julio, las cucarachas se convierten en una de las plagas más frecuentes y preocupantes. Su capacidad de resistencia, su rápida reproducción y su presencia en zonas húmedas, desagües, cocinas, almacenes o espacios donde se manipulan alimentos hacen imprescindible una actuación especializada.

Para las moscas Killsur dispone de trampas para exteriores, y un espray para interiores y exteriores en negocios de hostelería muy efectivos.

Los mosquitos también aumentan su presencia en estas fechas, especialmente en zonas cálidas como Almería. La existencia de agua estancada en macetas, cubos, fuentes, piscinas mal mantenidas o patios favorece su proliferación, generando molestias en viviendas, negocios hosteleros y espacios exteriores.

A ello se suman avispas, hormigas y roedores, cuya actividad se incrementa durante el verano por la búsqueda de alimento, agua y refugio. Una detección temprana permite actuar con rapidez y evitar que el problema se agrave.

Hogares, terrazas y segundas residencias protegidas

En viviendas particulares, julio exige una especial vigilancia. Muchas familias pasan más tiempo en terrazas, patios y jardines, mientras que otras abren segundas residencias tras meses cerradas. Estos espacios pueden presentar focos ocultos de insectos o roedores si no se revisan adecuadamente.

La actuación preventiva incluye inspecciones, tratamientos específicos y recomendaciones para eliminar restos orgánicos, controlar la humedad, revisar desagües y evitar acumulaciones de agua. Mantener una vivienda protegida es clave para disfrutar del verano con tranquilidad.

Empresas, hostelería e industria: seguridad y cumplimiento

En el ámbito empresarial, el control de plagas es una necesidad permanente y, en muchos sectores, una obligación normativa. Hostelería, alimentación, logística, comercio, almacenes e industria deben garantizar instalaciones limpias, seguras y libres de infestaciones.

Una plaga puede provocar sanciones, pérdidas económicas, daños en la reputación del negocio y riesgos para clientes y trabajadores. Por ello, los planes profesionales de control, seguimiento y prevención son especialmente importantes durante los meses de más calor.

Agricultura intensiva y control especializado

En una provincia como Almería, donde la agricultura intensiva tiene un peso esencial, julio es también un mes clave para proteger invernaderos, almacenes agrícolas y centros de manipulado. Las altas temperaturas pueden favorecer la aparición de plagas que afectan a la producción, la calidad del producto final y su comercialización.

KILLSUR ofrece tratamientos adaptados a cada necesidad, con soluciones eficaces y seguras para hogares, empresas, industrias y explotaciones agrícolas.

KILLSUR, experiencia y profesionalidad desde Vícar

KILLSUR DESINFECCIONES SL, empresa especializada en Control de Plagas, Desinsectación, Desratización y Desinfección para empresas y particulares, se encuentra ubicada en el Poniente provincial, en el Bulevar Ciudad de Vícar, La Puebla de Vícar.

La empresa cuenta con un equipo profesional preparado para atender cualquier necesidad y desarrollar tratamientos adaptados a cada caso, siempre con un servicio cercano, eficaz y personalizado.