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El juzgado confirma el archivo de la causa sobre el grupo Hispano tras rechazar el recurso del PSOE

El juzgado número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el grupo socialista

E. P.

Almería

Miércoles, 25 de marzo 2026, 20:45

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El juzgado número 3 de Instrucción del Tribunal de Instancia de Almería ha desestimado el recurso de reforma interpuesto por el PSOE y ha confirmado ... el auto del pasado 15 de enero por el que acordó el sobreseimiento provisional y archivo de la causa sobre la actividad que, en el ámbito de la contratación pública, habría desplegado el grupo Hispano con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar.

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