Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Roquetas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El IES Aguadulce es un centro de referencia en Formación Profesional en la provincia de Almería. IDEAL

El IES Aguadulce organiza las Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026

Roquetas de Mar ·

Actualmente cuenta con alrededor de 350 alumnos y alumnas en modalidad presencial y más de 1.900 estudiantes andaluces matriculados en Formación Profesional a distancia

J. C.

Roquetas de Mar

Domingo, 25 de enero 2026, 00:07

Comenta

El IES Aguadulce ha organizado las XI Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026 con importantes novedades en Formación Profesional Dual. Se trata de una ... iniciativa ya consolidada en el centro cuyo principal objetivo es impulsar la empleabilidad del alumnado de Formación Profesional y reforzar el vínculo entre el centro educativo y el tejido empresarial.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El temporal deja nieve y granizo en Granada y su área metropolitana
  2. 2 Alerta meteorológica en toda Andalucía por el temporal de frío, lluvia y nieve
  3. 3

    Incendio en Sierra Nevada en un bloque de pisos
  4. 4 El motivo por el que debes revisar tu vida laboral este 2026, según la Seguridad Social
  5. 5

    Renfe asegura ahora que tuvo conocimiento del accidente «inmediatamente» y lo comunicó a Emergencias
  6. 6 Las anunciadas nevadas dejan un leve manto blanco en Puebla de Don Fadrique
  7. 7 La estación de esquí de Sierra Nevada retrasa su apertura por el temporal
  8. 8 Rescatadas siete personas atrapadas en la nieve con sus vehículos en Huéscar
  9. 9 Detenido en Loja por tenencia ilícita de armas y tráfico de drogas al ser delatado por el fuerte olor
  10. 10

    Diocou, novedad en la convocatoria del Granada CF

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El IES Aguadulce organiza las Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026

El IES Aguadulce organiza las Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026