El IES Aguadulce organiza las Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026

El IES Aguadulce ha organizado las XI Jornadas Oriéntate, Salud y Medio Ambiente 2026 con importantes novedades en Formación Profesional Dual. Se trata de una ... iniciativa ya consolidada en el centro cuyo principal objetivo es impulsar la empleabilidad del alumnado de Formación Profesional y reforzar el vínculo entre el centro educativo y el tejido empresarial.

Estas jornadas, que se han celebrado los días 20, 21 y 22 de enero, ha incluido un completo programa de charlas, mesas redondas, talleres prácticos impartidos por empresas y especialistas, así como actividades relacionadas con la promoción de la salud y el bienestar, entre las que destacan la donación de sangre, formación básica en primeros auxilios y un desayuno saludable.

La concejal de Educación, Lourdes García, ha resaltado la importancia de este tipo de iniciativas para fomentar la empleabilidad juvenil a través de formación cualificada que permita a los estudiantes acceder al mercado laboral. Además, ha señalado que «desde el equipo de Gobierno se apuesta de forma firme por la colaboración entre administraciones y por incentivar políticas de empleo enfocadas a poner en marcha proyectos y programas que promuevan la creación de puestos de trabajos a través de la formación y de las prácticas».

Por su parte, el secretario general provincial de la Delegación territorial de Desarrollo Educativo y FP, Francisco Javier Martínez, ha puesto en valor el compromiso de las empresas que participan en estas Jornadas con el sistema educativo de Andalucía, que está, sin duda, impulsando las sinergias entre empresa y educación con el nuevo modelo de FP y ha felicitado al IES Aguadulce por su larga y próspera trayectoria fomentando este acercamiento del alumnado de FP a la realidad de la red de empresas de Almería a través de la generación de encuentros como este, que cuenta ya con once años de antigüedad.

Por su parte, la directora de este centro, Ascensión Olvera, ha destacado que estas jornadas que son un claro ejemplo de colaboración entre administraciones públicas, empresas y centros educativos, con el objetivo común de ofrecer una Formación Profesional de calidad que prepare al alumnado para su futuro académico, profesional y personal.

Además, ha asegurado que el año 2026 es especialmente significativo para el centro, ya que coincide con la implantación de la Formación Profesional Dual en todos los cursos de los ciclos formativos del IES Aguadulce, lo que supone un paso decisivo en la conexión entre la formación académica y la realidad laboral.

«Cabe destacar que a día hoy en el IES Aguadulce conviven 225 alumnos y alumnas de Informática y 116 de Sanidad en modalidad presencial, además de cerca de 1.900 estudiantes en Formación Profesional a Distancia para la familia de informática, distribuidos por toda Andalucía, siendo el único centro que imparte estos ciclos en esta modalidad» explica la directora.

En este contexto, una de las charlas centrales de las jornadas abordaron el nuevo paradigma de la FP Dual, analizando sus oportunidades y beneficios tanto para el alumnado como para las empresas colaboradoras.

Los días miércoles 21 y jueves 22 de enero se han destinado a la realización de talleres prácticos, colecta de sangre, impartidos por empresas y profesionales del sector, dirigidos al alumnado del IES Aguadulce.

Con la celebración de estas jornadas, el IES Aguadulce reafirma su compromiso con una Formación Profesional de calidad, conectada con el entorno productivo y orientada a mejorar las oportunidades laborales del alumnado, consolidando una iniciativa que en ediciones anteriores ha contado con una amplia participación empresarial y un notable impacto formativo.