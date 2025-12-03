Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Zaida junto a sus hijos en el acuario de Roquetas de Mar. R. I.

«Nuestro hijo perderá el derecho a terapia antes de la primera sesión»

Una familia de Roquetas denuncia un año de espera sin atención temprana para su hijo con autismo mientras Almería «incumple» la ley andaluza

David Roth

Almería

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:02

Comenta

Rosendo y Zaida viven en Roquetas de Mar. Son padres de un niño de cinco años diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista (TEA). Desde octubre ... de 2024 cuentan con un informe oficial del pediatra que confirma el diagnóstico y activa el protocolo para que su hijo acceda a las terapias de atención temprana. Sin embargo, más de un año después, aún no ha recibido ni una sola sesión en el sistema público.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

