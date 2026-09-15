La Gloria finaliza sus fiestas con juegos infantiles y procesión

Roquetas de Mar finalizó sus fiestas en honor a la Virgen de Lourdes, que comenzaron el viernes 11 de septiembre, con el tradicional chupinazo anunciador ... en honor a la Virgen de Lourdes. A continuación tuvo lugar el Maratón de Caminar, organizado por la Asociación de Mayores Campillo del Moro-La Gloria, con salida desde el Centro de Mayores de La Gloria.

La mañana continuó con distintas actividades dirigidas especialmente a los mayores, entre ellas los torneos de petanca y dominó, el tradicional homenaje a la persona de mayor edad de la Asociación de Mayores y la ruta del tapeo por los distintos bares de La Gloria.

Por la tarde, el recinto ferial de la avenida de La Paz acogió un taller de juegos recreativos participativos y, el espectáculo de magia 'La magia es arte', a cargo del mago Pablo Romón. Además, tuvo lugar la coronación de las reinas, damas y reyes de las Fiestas de La Gloria 2026, mientras que la jornada concluirá con una gran verbena popular a cargo de Alma Andaluza. La programación del viernes recogió estos actos desde primera hora de la mañana y hasta la verbena nocturna.

El sábado 12 de septiembre arrancó con el tradicional despertar de cohetes. Durante toda la mañana se sucedieron actividades como el torneo de ajedrez, una fiesta infantil de juegos electrónicos con una gran zona gamer, talleres participativos, juegos de gran formato, animación musical, juegos de agua y una fiesta de la espuma.

También, se celebró una demostración y degustación de platos típicos y repostería, además de una nueva ruta del tapeo por los establecimientos de la barriada. Estas propuestas formaron parte de la programación matinal del sábado. Por la tarde, los más pequeños disfrutaron de una gran fiesta infantil con hinchables, talleres de globoflexia y pintacaras de fantasía, además de juegos tradicionales y de un pasacalles infantil con carrozas temáticas y grupos de baile, con salida desde la carretera de Los Motores, junto al Pabellón de La Gloria.

El domingo 13 de septiembre, se celebró una gincana de juegos tradicionales con animación musical, que incluirá carreras de sacos, juegos a la pata coja y circuitos de obstáculos, y una fiesta infantil de juegos en familia, con parchís gigante, damas gigantes. Los actos religiosos centraron la tarde-noche, en el que se celebró la misa en honor a la Virgen de Lourdes en el Pabellón Cubierto de La Gloria y, la solemne procesión por las calles de La Gloria.