Espectáculos y exhibiciones de danza para celebrar por todo lo alto la Noche en Blanco

El Ayuntamiento de Roquetas de Mar, a través de la concejalía de Comercio y, en colaboración con la Cámara de Comercio de Almería, organizó con ... motivo de una nueva edición de la Noche en Blanco

Desde primera hora de la tarde vecinos y visitantes pudieron disfrutar el pasado viernes de grandes y distintas propuestas que se celebraron en distintos espacios de Roquetas de Mar como el Paseo de los Baños con juegos tradicionales de madera y sesión de cuentacuentos.

La Plaza Calipso acogió talleres creativos infantiles centrados en la creación artística. Por otro lado, la Plaza Julián Arcas y el Anfiteatro del Parque de Los Bajos fueron los escenarios de actuaciones de academias y grupos de baile del municipio.

A su vez, las calles peatonales y el entorno de Calle Real se llenaron de animación con un gran pasacalles temático y espectáculos itinerantes. En la Avenida Juan Carlos I se celebraron espectáculos de magia y sesiones musicales, y además, la Plaza de la Constitución acogió uno de los momentos más destacados con un espectáculo de fuego, música y performance.

La Explanada de la Plaza de Toros también concentró propuestas familiares, zona creativa, exhibiciones de danza, experiencias inmersivas y el espectáculo de clausura. La programación continuó este sábado con actividades de animación en distintas plazas de abastos del municipio, incluyendo experiencias participativas, talleres, espectáculos infantiles y propuestas familiares en El Parador, Aguadulce, Roquetas y Las Marinas.

La programación que fue diseñada desde el consenso de los comerciantes locales tenía como objetivo generar actividad económica, atraer público al centro urbano y reforzar el papel del pequeño comercio como motor social y económico del municipio.

Como novedad destacada de esta edición, el Ayuntamiento reforzó las acciones dirigidas directamente a incentivar las compras en el comercio de proximidad. Bajo el lema 'Blanco de Luna: Compra, participa y gana' los clientes que realizaron compras iguales o superiores a 10 euros en establecimientos de Roquetas pudieron participar en una experiencia interactiva instalada en la Plaza de la Constitución.

Presentando el ticket de compra, los participantes dispusieron de varias oportunidades para conseguir premios inmediatos y acceder al sorteo de regalos especiales. Además, numerosos establecimientos del municipio se sumaron a esta iniciativa con promociones y acciones especiales abiertas al público.