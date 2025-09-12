Dos detenidos en Roquetas de Mar al desmantelar un punto de venta de droga En el inmueble han intervenido diversas sustancias (cocaína, heroína), dinero en efectivo y un arma blanca

M. T. Roquetas de Mar Viernes, 12 de septiembre 2025, 11:28 Comenta Compartir

La Guardia Civil de Almería ha desmantelado un punto de venta de droga en la barriada de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar y ha detenido a dos personas a los que se les imputan un delito contra la salud pública.

En el inmueble donde residían los detenidos, de 28 y 37 años, han intervenido estupefacientes, dinero en efectivo, una pistola táser, una balanza digital de precisión, un spray de defensa o un arma blanca de unos 45 centímetros.

La investigación se inició a principios de septiembre tras tener en conocimiento la existencia de este punto de venta y, al realizar diversos dispositivos, comprobaron que estaba siendo utilizada para dicho fin. Cuando procedieron a la inspección y registro del inmueble, los agentes del Área de Investigación de Roquetas de Mar y la Patrulla Reserva de Compañía de El Ejido (P.R.C), localizaran en el interior del domicilio a cuatro personas consumidoras de droga, así como a los presuntos responsables del punto de venta, ambos con domicilio registrado en la vivienda.

Además, durante la intervención, los agentes encontraron en el salón un perro de raza 'Pitbull' en estado agresivo, que dificultó el aseguramiento de la vivienda, siendo necesaria la intervención de una empresa especializada en control de canes, que se encargó de retirar al animal de forma segura.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, el material intervenido y la droga incautada ha sido puesto a disposición del Juzgado de guardia de Roquetas de Mar.

Esta operación se enmarca dentro del plan estratégico que la Guardia Civil lleva a cabo para combatir el tráfico, cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes en la región del Poniente almeriense. Estas actuaciones se han desarrollado a partir de investigaciones exhaustivas y controles operativos implementados en la zona, con el objetivo de desarticular actividades delictivas vinculadas al narcotráfico.

La Guardia Civil continúa trabajando para prevenir y erradicar el tráfico de drogas en la provincia de Almería, reforzando la seguridad y la convivencia vecinal.