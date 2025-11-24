Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas

La investigación, iniciada tras varias denuncias entre agosto y septiembre, permitió identificar al sospechoso y vincularlo con los asaltos violentos, cometidos en calles próximas entre sí

David Roth

Almería

Lunes, 24 de noviembre 2025, 15:03

Comenta

En el marco de la operación 'Pinta Roja', la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido tres delitos de robo con violencia e ... intimidación en la barriada de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, que han culminado con la detención de una persona a la que se le imputan tres delitos de robo con violencia e intimidación. Una actuación que se enmarca, según ha desgranado la Benemérita en un comunicado «en la constante labor que desarrolla la Guardia Civil en la lucha contra este tipo de delitos en la provincia de Almería».

