Detenido en Roquetas de Mar un hombre por tres robos con violencia en la zona de las 200 Viviendas

En el marco de la operación 'Pinta Roja', la Guardia Civil de la Comandancia de Almería ha esclarecido tres delitos de robo con violencia e ... intimidación en la barriada de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar, que han culminado con la detención de una persona a la que se le imputan tres delitos de robo con violencia e intimidación. Una actuación que se enmarca, según ha desgranado la Benemérita en un comunicado «en la constante labor que desarrolla la Guardia Civil en la lucha contra este tipo de delitos en la provincia de Almería».

Según la Guardia Civil, el Área de Investigación de Roquetas de Mar tuvo conocimiento de la existencia de estos robos a raíz de las denuncias presentadas entre finales de agosto y el mes de septiembre, iniciándose entonces la investigación para su esclarecimiento. Así, en la mayoría de los robos investigados, el autor empleó una violencia desmedida para sustraer las pertenencias de sus víctimas, principalmente personas de avanzada edad y jóvenes, algunos de ellos menores.

Durante la investigación se logró identificar al presunto autor, un varón de 29 años, así como los lugares donde se produjeron los hechos, todos ellos en calles muy próximas entre sí, lo que permitió determinar que actuaba en la misma zona, en la barriada de las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería). Como resultado final de la misma, la Guardia Civil ha detenido a este varón como presunto autor de tres delitos de robo con violencia e intimidación.

Las diligencias, el detenido y las pruebas que confirman los hechos han sido puestos a disposición judicial en la Sección Civil de Instrucción del Tribunal de Instancia de Roquetas de Mar, Plaza nº 3, que ha decretado el inmediato ingreso en prisión.