Regresan a Roquetas las '100 Horas de Deporte' Del 13 al 17 de agosto, la localidad se convertirá en el epicentro provincial de la práctica deportiva, con 13 disciplinas y 22 actividades de ocio que refuerzan su carácter social e inclusivo

Roquetas de Mar se prepara para celebrar del 13 al 17 de agosto una nueva edición de las emblemáticas 100 Horas de Deporte, una cita que alcanza ya su XXXVII edición y que se ha convertido en un símbolo del verano en el municipio.

Se trata de un evento de carácter polideportivo, lúdico y social que abre la participación a toda la población, sin restricciones de nivel, de forma totalmente gratuita, y cuyo principal objetivo es fomentar la convivencia y los valores del deporte como eje de unión entre personas de todas las edades y procedencias.

El alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, acompañado por el concejal de Deportes, Tiempo Libre y Cultura, José Juan Rubí, y el diputado de Deportes, José Antonio García, ha presentado este jueves la nueva edición ya ha destacado la consolidación del evento como uno de los principales motores turísticos y sociales del municipio durante el verano, que lo convertirán en el epicentro provincial de la práctica deportiva.

Este año se ofrecerán trece disciplinas deportivas oficiales que incluyen ajedrez, atletismo, baloncesto, balonmano, fútbol 7, fútbol sala, natación, pádel, petanca, tenis, tenis de mesa, voleibol y voley playa.

Las competiciones se desarrollarán en nueve espacios deportivos distribuidos estratégicamente por todo el término municipal, entre los que se encuentran el PDM Infanta Cristina, el IDM Las Salinas, la Plaza de Toros, las pistas de tenis anexas al Estadio Antonio Peroles, la zona deportiva de la Playa de la Romanilla, las pistas de petanca del Paseo de Los Baños, el Centro Deportivo 360, la pista de Los Bajos y el Parque de Los Bajos.

Actividades complementarias

En esta edición se han previsto veintidós propuestas en la Zona Ocio, entre las que se incluyen actividades tradicionales como el rally fotográfico con la colaboración del fotógrafo Blas Fuentes, fútbol 7 para categorías inferiores, fútbol 3x3, street basket 3x3, carreras de gateo de bebés y de triciclos, atletismo infantil, dominó, talleres y exhibiciones de gimnasia rítmica, campeonato de pesca deportiva en la playa de la Romanilla con la colaboración de los clubes El Buen Pescar y Sabinal, master class de entrenamiento HIIT a cargo de Antonio Ariza Fitness en la Plaza de Toros, exhibiciones de boxeo con Intergym Aguadulce y de taekwon-do ITF con Konecta Artes Marciales, talleres y exhibiciones de patinaje en colaboración con el Club Rock N' Rollers, y una jornada de psicomotricidad desarrollada junto a la Asociación Autismo Darata y Antonio Ariza Fitness.

Además, como novedad de este año se incorporan tres nuevas actividades que refuerzan el enfoque inclusivo, familiar y diverso del evento. Por un lado, se celebrará un duatlón en Las Salinas con la colaboración del club CD Galosport, por otro, el Parque de Los Bajos acogerá un evento canino en colaboración con el Club Kennel Roquetas de Mar, y por último, la Plaza de Toros será el escenario de una exhibición de baile flamenco organizada por la Academia de Baile María Carricondo.

Las inscripciones para participar en las competiciones se encuentran abiertas hasta este 7 de agosto, a través de la web oficial www.100horas.es, y también podrán realizarse de forma presencial los días 6 y 7 de agosto en la taquilla de la Plaza de Toros y en el Pabellón Máximo Cuervo de Aguadulce.

La clausura de esta XXXVII edición está prevista para el domingo 17 de agosto a las 21 horas en la Plaza de Toros, en un acto que pondrá el broche final a cinco días intensos de deporte, convivencia y diversión en el corazón del verano roquetero.

Amat ha subrayado que las 100 Horas «representan un ejemplo de cómo el deporte puede convertirse en un espacio de encuentro, participación y disfrute colectivo, reforzando la identidad de Roquetas como ciudad activa y saludable». Asimismo, ha señalado que desde el Ayuntamiento se continuará apostando por la «mejora y ampliación de las infraestructuras deportivas para dar respuesta a la alta demanda de actividades físicas por parte de los vecinos y vecinas del municipio», especialmente en fechas tan señaladas como esta.

El vicepresidente y diputado de Deportes ha puesto en valor el trabajo que realiza el Ayuntamiento de Roquetas por fomentar la actividad física y los hábitos saludables con la celebración de las '100 horas del Deporte'. «Roquetas de Mar demuestra una vez más su capacidad para organizar grandes citas deportivas que van más allá de la competición».

Este evento, ha valorado, «es ya un referente en la promoción del deporte base, el impulso del deporte femenino y la apuesta por la inclusión y la vida saludable. Con esta nueva edición, Roquetas hace que la provincia sigua posicionándose como un destino deportivo de primer nivel», ha añadido el diputado de Deportes para indicar que «desde la Diputación seguimos apoyando este tipo de iniciativas deportivas que fomentan hábitos de vida saludables y con las que apostamos por el deporte como herramienta de cohesión social y desarrollo local».

El concejal José Juan Rubí ha destacado que uno de los grandes atractivos de este evento es la completa programación de actividades de ocio complementarias, dirigidas a todos los públicos, desde los más pequeños hasta las personas mayores, que convierten a las 100 Horas en una verdadera fiesta del deporte y la convivencia ciudadana.

El Ayuntamiento ha querido agradecer públicamente la implicación de los clubes municipales, asociaciones, entidades colaboradoras, empresas locales y particulares que cada año hacen posible la celebración de las 100 Horas, una iniciativa que destaca por su capacidad para implicar al tejido deportivo y social del municipio.

Entre los numerosos colaboradores figuran el CD Polideportivo Aguadulce, CD Albayyana, CD Tenis de Mesa Roquetas, Club Ajedrez Roquetas, CD Gimnasia Rítmica Purpurina, CD Rítmica Roquetas 2015, Club de Tenis Aguadulce, CD Roquetas Fútbol Base, Club Balonmano Roquetas, CD Baloncesto Roquetas Base, ADP Parador de la Asunción, CD AD Marinas Urbanización, UD Ciudad de Roquetas, CD Natación y Waterpolo Roquetas, CD Galosport, Centro Deportivo Roquetas 360, Club Petanca Castillo de Santa Ana, CD Amigos del Dominó Roquetas, Konecta Artes Marciales, Intergym Aguadulce, Antonio Ariza Fitness, Club de Pesca El Buen Pescar, Club de Pesca Sabinal, Club Rock N' Rollers, Asociación Autismo Dárata, Blas Fuentes Mañas, Academia de Baile María Carricondo y Club Kennel Roquetas de Mar.