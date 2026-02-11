El Ayuntamiento recurre el fallo judicial que anuló el sistema de turno de la Policía Local de Roquetas

El Ayuntamiento de Roquetas ha recurrido el fallo judicial que anuló el sistema de turnos de la Policía Local, el cual reducía los días de ... descanso de siete a cuatro al considerar que se vulneró el derecho a la negociación colectiva porque no se dio de forma «real» ni «de buena fe».

Así lo ha anunciado el portavoz del equipo de gobierno del Consistorio roquetero, José Juan Rodríguez (PP), quien ha explicado que la cuestión se ha elevado al TSJA y, por tanto, aguardarán la resolución judicial que dicte el alto tribunal andaluz para determinar si se mantiene el sistema elegido o se vuelve al modelo anterior.

El primer pronunciamiento judicial daba validez al sistema de turnos de siete días servicio y siete días de descanso (7x7) frente a un sistema 6x4 acordado mediante un «decreto de la Alcaldía», el cual únicamente sería admisible «ante el fracaso de una negociación realizada en legal forma, algo que no ha sucedido».

En este punto, Rodríguez se ha erigido como responsable de la reforma del sistema de turnos más allá del decreto suscrito por el primer edil, Gabriel Amat, que, según ha defendido, debe emitirse en cualquier caso «porque es el que ordena en este Ayuntamiento».

Más allá de esta situación, ha adelantado que se ha alcanzado tras la resolución un «principio de acuerdo, incluso con votación, en la mesa de funcionarios con la policía». «Nos hemos adelantado al cumplimiento de la sentencia: mesa de funcionarios y, con posterioridad, mesa general de negociación. Ya lo hemos hecho», ha añadido pese a haberse recurrido la decisión judicial.

En esta línea, ha defendido la idoneidad de abordar este asunto en la mesa general de negociación, extremo que la jueza desechó al considerar que el debate -que no se produjo de forma efectiva- debía afrontarse en una mesa específica al tratarse de un aspecto que solo afectaba a la Policía Local y no ser una materia común para todo el personal municipal.

Para la juez María del Carmen Hernández Fontán, que examinó el recurso impulsado por 22 policías locales, «no consta un auténtico debate, deliberación e intercambio de posturas» más allá del «planteamiento de posibles opciones de distribución de jornada».

Por su parte, el alcalde se ha mostrado abierto a las negociaciones para resolver la situación de la Policía Local, si bien han hecho referencia a los contactos que ya ha mantenido en su propio despacho.

«He tenido un desfile de policías hablando conmigo, algunos hasta en el cortijo mío, hombres que defienden la Policía, que son magníficos policías, y si ha pasado algo indebido en la Policía, el jefe de la Policía es Gabriel Amat, que es el alcalde», ha dicho el primer edil quien, no obstante, ha recordado que los turnos se establecieron por parte del jefe del cuerpo.