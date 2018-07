Rodrigo Rodríguez, nuevo concejal del PP en el Ayuntamiento de Vícar Tomó recientemente posesión del acta tras la dimisión de Eva María Bueno, la segunda en esta legislatura en las filas del PP, que también expulsó a otro de sus ediles R. I. VÍCAR Lunes, 16 julio 2018, 09:34

La Corporación de Vícar tiene un nuevo miembro desde el último pleno celebrado el pasado 28 de junio, como consecuencia de la dimisión, por motivos personales, de la concejal Eva María Bueno. Se trata de Rodrigo Rodríguez, que ocupaba el octavo puesto en la candidatura del PP de Vícar en las últimas elecciones.

Rodríguez ha avanzado que «mi línea de actuación va a ser la de atender todas aquellas demandas, solicitudes o propuestas de, no sólo los militantes o simpatizantes del PP en Vicar, sino de todos los ciudadanos de Vícar, sean del color político que sean, independientemente de siglas, o tendencias, o corrientes ideológicas que puedan existir en el municipio; mi interés por encima de todo, es la de mejorar la calidad de vida y la actividad económica en Vicar, en la medida de mis posibilidades como concejal de Vícar», aseguró.

El nuevo edil también habló de la situación actual de su partido tras la dimisión de dos concejales y la expulsión de un tercero. «En lo que respecta a la situación del PP en Vicar, decir que evidentemente, cuando dimiten dos concejales y se expulsa a otro en una misma legislatura, está claro que la gestión del partido no es la deseable», ha afirmado en un comunicado. Para Rodrigo Rodríguez, «en las pasadas elecciones municipales los resultados electorales del PP en Vícar no fueron los esperados, hubo una desmovilización absoluta de los votantes de centro-derecha en Vícar, y entiendo, como militante desde hace años de este partido, que ello es debido a una desmovilización de los militantes y simpatizantes».

El nuevo edil popular consideró que ese análisis «se desprende claramente de los datos objetivos que arrojan los resultados electorales, porque no es normal que en las elecciones generales que se vienen celebrando en las últimas legislaturas siempre gane el PP en Vícar con mucha diferencia con respecto al PSOE, y sin embargo, pocos meses después se convocan elecciones municipales y el votante del PP se desincentiva y se desmotiva para ir a votar a los candidatos locales. Es obvio que esto no es normal, está claro que la gestión local del PP en Vícar no es la correcta», afirmó.

Democratización del PP

Rodrigo Rodríguez entiende que «eso se solucionaría añadiendo democratización al PP en Vicar; haciendo que los militantes y simpatizantes actúen y sea requerida su intervención en la vida cotidiana del PP en Vícar. Ello le daría legitimidad a los representantes políticos locales, y a su vez, fuerza y solidez para cuando se convoquen las próximas elecciones municipales, los votantes de centro-derecha en Vícar se movilicen y estén motivados».

En su opinión, el PP de Vícar se «tiene que subir a esa ola de democratización que hay a nivel nacional, con las primarias que se están desarrollando en estas fechas, para que así el partido esté más en contacto con la ciudadanía y se perciba que el PP está vivo, tal y como está sucediendo a nivel nacional».

El edil popular se ha referido a la visita este fin de semana de Pablo Casado a Roquetas de Mar, «que representa junto a los demás candidatos, el cambio de método en el sistema de elección de candidatos, añadiendo elementos de democratización en el partido, que entiendo, en mi humilde opinión, que es lo que se debe implementar y llevar a cabo en Vícar a la mayor brevedad, para que para las próximas elecciones municipales el votante de centro-derecha en Vícar se movilice y no haya esa fuga de voto tan tremenda que existe en las convocatorias locales con respecto a las generales».