'Unidos por Turaniana' acusa a Amat de mentir sobre las obras de Torrequebrada El alcalde aseguró en el Pleno que «no se ha tocado nada» pese a la apertura de expediente por falta «grave» de la Junta de Andalucía JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Martes, 7 agosto 2018, 08:29

La Plataforma 'Unidos por Turaniana', que agrupa a varias asociaciones y colectivos del municipio defensores del yacimiento arqueológico del mismo nombre, ha acusado al alcalde, Gabriel Amat, de «mentir» cuando en el Pleno de la semana pasada se pronunció con respecto a las obras de Torrequebrada y la paralización de las mismas.

En apenas un frase, el primer edil llegó a contar cuatro mentiras, según 'Unidos por Turaniana', que ha desmentido sus afirmaciones. «Nos gustaría ser más benevolentes, pero esta vez lo tenemos que decir así de tajantes: el alcalde Gabriel Amat ha vuelto a mentir en el Pleno sobre Turaniana y las obras de Torrequebrada».

Concretamente, Amat dijo en el pleno sobre el proyecto de reforma de Torrequebrada que «hemos tenido un tiempo parado porque nos pararon la obra». Algo «falso», según puntualiza 'Unidos por Turaniana', ya que «quien paró la obra fue precisamente la directora de obra, porque se dio cuenta que ni había arqueólogo supervisando la obra, ni se había redactado un proyecto arqueológico, ni se había avisado a la Junta de Andalucía del inicio de las obras», cuestiones todas ellas obligatorias, de acuerdo con el permiso dado por la Consejería de Cultura para su ejecución, como recogió IDEAL en su día.

Amat se refirió también a que el motivo de la paralización era porque «se tenían que hacer unas excavaciones». Algo nuevamente considerado «falso» por el colectivo, que explicó que «ni ahora, ni antes había que hacer ninguna excavación arqueológica, sino sencillamente que hubiera habido la correspondiente supervisión y previsión desde el principio. Es ahora, cuando ya se han hecho las cosas mal, cuando se están realizando algunas catas para comprobar posibles daños».

El alcalde roquetero también dijo que «se sabía de antemano que no afectaba», refiriéndose a la obra y el yacimiento de Turaniana. Otra afirmación «falsa» para 'Unidos por Turaniana', que responde: «todo lo contrario, desde el principio se sabía que las obras iban a afectar al BIC y su entorno y no se siguieron las cautelas necesarias», explican al respecto. Lo cierto es que, tal y como desveló IDEAL en su momento, no solo se sabía que las obras afectaban a una parte de la zona considerada Bien de Interés Cultural, sino que el proyecto encargado por el Ayuntamiento y con el que el Consistorio licitó las obras, lo recogía claramente e incluía observaciones sobre las cautelas que se tendrían que seguir y que al parecer no se habían tenido.

Otra declaración «falsa» de Gabriel Amat, según 'Unidos por Turaniana' es la afirmación sobre que las obras pretendían «reponer lo que ya existía». Sobre lo que el colectivo afirma que «ojalá las obras hubieran sido para reponer algo, pero no. En las obras se han metido distintas canalizaciones subterráneas nuevas que todavía estamos a la espera de saber el daño que han podido causar».

'Unidos por Turaniana' también ha recordado el expediente abierto por la Consejería de Cultura al Ayuntamiento de Roquetas por incumplir la Ley de Patrimonio y no respetar las medidas y cautelas establecidas en la autorización que se otorgó en su día para ejecutar el proyecto. Ese expediente, como desveló IDEAL, implicaría una sanción «grave» cuya cuantía que oscila entre los 100.000 y los 250.000 euros.