El Trebol Dorado de Vícar reparte un pellizco de 60.000 euros de alegría a vecinos del barrio Eduardo Linares, gerente de la administración número 2 de Vícar, El Trebol Dorado. Eduardo Linares, el joven gerente de esta administración de lotería, se ha mostrado muy contento al repartir parte del quinto premio del 18.065 JULIO VALDIVIA Viernes, 22 diciembre 2017, 14:32

Pese a su juventud, ya que abrió en 2011, la administración de lotería número 2 de Vícar, situada en la plaza García Lorca de Las Cabañuelas ha repartido varios premios ya, pero posiblemente uno de los que más ilusión haga a su gerente, Eduarno Linares, sea el pellizco de un quinto premio de la Lotería de Navidad de este año, correspondiente al número 18.065.

Linares no cabía de gozo esta mañana tras conocer la noticia siguiendo el sorteo por televisión y reconocer el número. "Me sonaba muchísimo cuando lo escuché", comenta a IDEAL. Se trata de un número vendido en ventanilla "a gente del barrio", explica.

Esta administración vicaria ha vendido 10 décimos del citado número, lo que suponen 6.000 euros de premio para cada uno de ellos.

Este joven gerente reconocía que todavía "no me lo creo" y que tenía una sensación de satisfacción "que no se puede explicar". Y todo ello a pesar de que esta administración ya ha repartido otros premios, el más reciente esta misma semana, con más de 30.000 euros en una Quiniela.