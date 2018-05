El PP solo acepta debatir las propuestas de la no adscrita y una conjunta de apoyo a la agricultura Hasta 12 mociones se han presentado esta mañana por los diferentes grupos municipales y en casi todos los casos no se han llegado a debatir y votar, ante la oposición del PP a considerarlas «urgentes» cosa que sí ha ocurrido con las de la edil no adscrita J. VALDIVIA Jueves, 10 mayo 2018, 11:27

Ante un pleno sin asuntos decisorios, el interés de la sesión ordinaria de este jueves ha estado en las mociones de urgencia presentadas por los diferentes grupos. Hasta una docena de propuestas se han presentado esta mañana, que en casi todos los casos no han llegado a ser debatidas y votadas ante la negativa de considerarlas urgentes del PP y la abstención de la edil no adscrita, María José López, cuyas propuestas sí han tenido el apoyo de Gabriel Amat para su urgencia y prosperaron también con el apoyo los populares.

La única propuesta del resto de grupos que sí salió adelante fue una conjunta presentada por PSOE, IU, Cs y Tú Decides en la que se contó con el apoyo unánime del pleno para apoyar al sector agrícola y sus necesidades.

Amat se negó a aceptar la urgencia, y por tanto a que fueran debatidas y votadas, las mociones de PSOE sobre recuperación del consenso para la comisaría de policía; el mantenimiento y vigilancia de los centros escolares por parte del Ayuntamiento; una tarifa especial ferroviaria y aérea para compensar los retrasos de la alta velocidad en la provincia, y más inversiones para Almería en los Presupuestos Generales del Estado. Tampoco se debatieron las propuestas de IU para crear una comisión en la que se trate la organización de las fiestas de El Puerto ante los problemas de los últimos años y otra para que se cumpla la periodicidad acordada en la celebración de comisiones y plenos.

Ciudadanos por su parte sí consiguió que una de sus dos mociones se llegara a debatir, aunque no prosperó finalmente, se trata de una petición del estudio de una mejor ubicación del mercadillo semanal y garantizar su seguridad y mejoras de tráfico. Se llegó a debatir porque en esta ocasión apoyó su urgencia la edil no adscrita, aunque posteriormente se abstuvo en la votación, lo que impidió que prosperara finalmente. Otra propuesta de Ciudadanos, relativa a pedir que apoyen la construcción del hospital con fondos el resto de municipios beneficiados (Vícar, La Mojonera, Enix y Felix) y la Diputación de Almería, no llegó a debatirse, al rechazar su urgencia el PP y absternerse la no adscrita.

Tampoco prosperó una moción de Tú Decides, por las mismas razones, para declarar personas non grata a los miembros de la conocida 'Manada' implicados en el caso de agresión sexual que tanta polémica ha generado.

Amat sí apoyo la urgencia y posteriormente la votación, de dos propuestas de la concejal tránsfuga, una para homenajear a los pescadores en las fiestas de El Puerto y otra para intentar retomar con la Junta el proyecto de acondicionamiento de la rambla de San Antonio, en Aguadulce.