C’s sigue apostando por un banco genético para luchar contra los excrementos caninos La formación asegura que las ciudades que han apostado por la medida han visto reducido el problema de los excrementos en un 80% J. VALDIVIA Jueves, 2 noviembre 2017, 08:31

Ciudadanos de Roquetas de Mar ha registrado recientemente una moción para instar al equipo de Gobierno a crear un banco genético municipal de perros que permita, entre otras acciones, sancionar aquellas conductas que no cumplan con las normas municipales, como la no recogida de excrementos. Para poner en marcha esta iniciativa, que no es la primera vez que propone la formación naranja, se considera «esencial» contar con la colaboración del Colegio de Veterinarios de Almería y representantes de las organizaciones defensoras de animales más relevantes de la provincia.

Actualmente, recordó C’s, el propietario del animal está obligado a recoger de forma inmediata los excrementos, pero si no lo hace, hasta ahora no existe ninguna herramienta capaz de identificar al responsable. Salvo que sea cogido in fraganti por una autoridad policial. «Para Ciudadanos, la creación de unidades caninas policiales es una mala gestión de los recursos policiales del municipio», dijo Lourdes García, portavoz roquetera de la formación, con respecto al refuerzo de la vigilancia policial anunciado por el Ayuntamiento recientemente. «La tecnología y avances biomédicos nos permiten realizar esa detección de vecinos incívicos con menores costes económicos, materiales y personales para nuestro Ayuntamiento», aclaró García Garzón, quien añadió que en aquellos municipios donde se ha apostado por la creación de un banco de ADN canino, «las deposiciones han disminuido hasta un 80 por ciento».

Desde Ciudadanos se afirmó que que esta propuesta implicaría, además, la «revisión integral» de la actual Ordenanza Municipal Sobre Protección y Tenencia de Animales de Compañía y de los Potencialmente Peligrosos. Para la concejal es fundamental que esta revisión se aborde «de acuerdo a la sociedad del siglo XXI y, sobre todo, teniendo en cuenta los actuales avances sanitarios y técnicos».