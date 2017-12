Rosana, Pablo López, Jarabe de Palo, Tomatito y Pastora Soler actuarán este invierno en Roquetas de Mar La programación del primer trimestre del año 2018 en el Teatro Auditorio arranca el 13 de enero con el Concierto de Año Nuevo E. P. ROQUETAS DE MAR Lunes, 4 diciembre 2017, 18:53

Rosana, Pablo López, Jarabe de Palo, Tomatito y Pastora Soler actuaran este invierno en Roquetas de Mar (Almería) en el marco de la programación del primer trimestre de 2018 con la que el Teatro Auditorio celebra los 14 años desde su apertura.

La oferta cultural ha sido presentada este lunes por el alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, quien ha estado acompañado por la concejala de Cultura, María Dolores Ortega y Juan José Martín Uceda, director del Teatro Auditorio.

Amat ha elogiado el gran trabajo que realiza la concejalía de Cultura que dirige María Dolores Ortega y también ha tenido palabras de elogio para el director del Teatro Auditorio, Juan José Martín. "Se está haciendo un magnífico trabajo para el disfrute de los ciudadanos del municipio y aquellos que nos visitan", ha trasladado.

La programación del primer trimestre del año 2018 en el Teatro Auditorio arranca el 13 de enero con el Concierto de Año Nuevo. Film Symphony Orchestra, orquesta líder en interpretación de música de cine, vuelve de gira con su FSO Tour 2018 y la mejor música de cine en concierto.

El 20 de enero llega al Teatro Auditorio Pastora Soler con su gira 'Calma' mientras que el 27 de enero, Pepón Nieto, Paco Tous, Canco Rodríguez, Angy Fernández, Raúl Jiménez, Marta Guerras y María Barranco protagonizan 'La comedia de las mentiras'. El preludio musical correrá a cargo de Verónica Pintor Trío en la cafetería del Auditorio.

El 28 de enero, llega Clan TV, un espectáculo musical para toda la familia repleto de humor y diversión mientras que uno de los conciertos muy esperado en Roquetas será el que ofrezca el 3 de febrero Jarabe de Palo.

En un trimestre eminentemente musical, el 10 de febrero Pablo López llegará con su tour Santa Libertad y el 17 de febrero, Adriana Ozores, Fernando Tejero, Joaquín Climent, Carmen Ruiz, Javier Pereira y Helena Lanza protagonizan la obra 'La cantante calva'. Esa noche el preludio musical estará protagonizado por Patricia Rodríguez.

El 18 de febrero, llega el musical 'La maravillosa historia de la Bella Durmiente' y el 23 de febrero, Manolo Medina y Javier Vallespín protagonizan 'Que mala suerte tengo pa tó'.

El cierre de la Semana Flamenca de Roquetas de Mar correrá a cargo de Tomatito que ofrecerá un recital en el Auditorio el 24 de febrero. El guitarrista almeriense recibirá, además, la butaca de honor en el Teatro Auditorio.

El 3 de marzo, el Auditorio recibe el espectáculo de Queen más grande de todos los tiempos con Kind of Magic Tour. 'Symphonic Rhapsody of Queen' reúne cantantes internacionales, la Rock Band, compuesto por músicos de prestigio internacional y la One World Symphonic Orchestra.

El 10 de marzo, Marta Valverde, Víctor Ullate Roche y Lola Barroso protagonizan' Pareja abierta'; El 18 de marzo, llega un espectáculo internacional a Roquetas con 'Music has no Limits'. El 23 de marzo, Rosana ofrecerá un concierto en Roquetas dentro de la gira 'En la memoria de la piel' y el 24 de marzo, Kiti Mánver y Chevi Muraday protagonizan 'Sensible'. El preludio musical correrá a cargo de Ana María Pérez.

ESPACIO ABIERTO

En Espacio abierto hay que destacar la representación de la obra 'Un funeral para morir de risa' a cargo de la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas. Esta función será el 11 de febrero a las 19,30 horas.

El 16 de febrero tendrá lugar a las 20 horas la Muestra de Carnaval de Roquetas, con la actuación de la comparsa 'El perro andalú' de Antonio Martínez Ares. El 4 de marzo, la Escuela Municipal de Teatro de Roquetas representa la obra 'Rigor Mortis' y el 9 de marzo se llevará a cabo la Gala de la Mujer Achamán Jóvenes con la participación de Los Sabandeños.

El teatro infantil arranca el 18 de enero con la compañía Toy Producciones que representará la obra 'Disnemania'. El 25 de enero, la compañía Colorín Colorada pone en escena la obra 'El pequeño musical' y el 1 de febrero, la compañía Fabula Teatro representa la obra 'En busca del Zapato de Cenicienta'.

La compañía Carpa Teatro representa el 1 de marzo la obra 'Versos fritos', mientras que la compañía Celebritas representarán el 15 de marzo la obra 'Blanca nieve musical'.

En el apartado de teatro escolar, los días 24 y 25 de enero, la compañía Colorín Colorada representa 'El misterio del baúl' y los días 30 y 31 de enero, la compañía Teatro La Paca pone en escena 'Agatha Christie's Mysterious Crime'.

Los días 20 y 21 de febrero, la compañía Teatro la Paca representa 'Iam Dracula'. Los días 6 y 7 de marzo la compañía Teatro La Paca pone en escena 'Funny Trip to England (and Scotland)'. Finalmente, los días 20 y 21 de marzo, tendrá lugar los 'Cuentos Musicales La narración y la música', con música del compositor almeriense Juan Cruz Guevara.

Continua en el Teatro Auditorio la exposición la edición completa de 'Platero y los artistas'. La renovación de abonos se podrá realizar hasta el próximo viernes en el Teatro Auditorio. A partir del 12 de diciembre se ponen a la venta las entradas de todos los espectáculos en taquilla y el día 13 a través de Internet.

