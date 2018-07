Cs reclama un reglamento de participación que recoja la creación de Juntas de Barrio La formación consideró «incomprensible» que el Ayuntamiento siga sin tener regulada la participación ciudadana a través de un reglamento JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Lunes, 2 julio 2018, 20:33

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha vuelto a denunciar una vez más lo que considera «falta de transparencia y de participación en la gestión municipal», reclamando medidas que faciliten la participación ciudadana.

No es la primera vez que la formación naranja propone medidas de este tipo, peticiones que se suman a otras similares de otros grupos en esta legislatura, sin que hasta el momento se hayan adoptado. En concreto, desde Cs se ha anunciado una nueva moción en la que propone la redacción y elaboración de un Reglamento de Participación Ciudadana en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, «en el que se tenga en cuenta a los vecinos, al tejido asociativo del municipio y a los grupos políticos».

Para la portavoz de Cs en Roquetas, Lourdes García, «es fundamental contar con la opinión de todos los ciudadanos de Roquetas de Mar y para eso hay que crear instrumentos que lo posibiliten, de forma reglada, en condiciones de igualdad para todos».

Desde Ciudadanos se consideró necesario «que todos los roqueteros sepan cómo hacer llegar sus demandas y, aún mejor, cómo se pueden materializar sin estar supeditadas a intereses partidistas del momento. Se trata de elaborar un reglamento en el que, para su propia elaboración, se tenga en cuenta a los vecinos, que participen y sean parte de él, que se les escuche y atienda», manifestó la portavoz y concejal de la formación naranja.

En esta moción, Ciudadanos Roquetas de Mar también ha solicitado que en este Reglamento de Participación Ciudadana se contemple la creación de las Juntas de Barrio como órganos principales de participación, consulta, información y propuesta acerca de la actuación municipal, cuya finalidad es promover una reflexión conjunta entre la ciudadanía, sus asociaciones y las autoridades municipales, en torno a los asuntos que afectan a los barrios y a sus vecinos. De acuerdo con su petición, estas juntas deben tener en cuenta las características especiales y la disposición geográfica de cada uno de los núcleos urbanos de Roquetas de Mar, muy diseminados entre sí y con necesidades diferenciadas. «No se puede tratar iguales a los desiguales», recalcó García Garzón.

La portavoz naranja consideró «incomprensible que a estas alturas el Ayuntamiento no cuente con este reglamento que permita valorar las demandas de los roqueteros. Si entramos en la web y pulsamos sobre 'Participación Ciudadana' nos traslada a los Consejos Sectoriales del Consistorio, que hemos denunciado reiteradamente que no se convocan en tiempo y forma», aclaró la portavoz de este grupo municipal, quien añadió que «está claro que el Gobierno roquetero del PP sigue gobernando de espaldas a las necesidades reales de los vecinos, con su nueva mayoría absoluta, facilitada por la edil no adscrita, como vemos pleno tras pleno», concluyó la edil de Cs Roquetas de Mar.

Como se recordará, Ciudadanos denunció que los consejos sectoriales no se reúnen en algunos casos desde hace años. En este sentido, hay que mencionar el caso del Consejo de Medio Ambiente, una iniciativa de varias asociaciones y colectivos cuya creación fue aprobada por unanimidad en el pleno, incluido el apoyo del PP, en la anterior legislatura, pero cerca de seis años después sigue sin llegar a constituirse y comenzar a funcionar mientras los escasos consejos de participación ciudadana que sí están constituidos, apenas tienen actividad en el municipio.