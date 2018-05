IU reclama ampliar los horarios de las bibliotecas y denuncia problemas de mantenimiento Sala de lectura de Cortijos de Marín. La formación reclama ampliar los horarios, así como mejoras en algunas instalaciones que tienen deficiencias de mantenimiento y personal J. V. ROQUETAS DE MAR Viernes, 18 mayo 2018, 16:04

Izquierda Unida de Roquetas de Mar ha recorrido esta semana las diferentes bibliotecas y salas de lectura con que cuenta el municipio, en unas fechas clave para los estudiantes, ya que deben prepararse los exámenes y muchos optan por hacerlo en estas instalaciones públicas. La formación asegura haber constatado nuevamente una amplia demanda sobre la ampliación de los horarios de las bibliotecas en estas fechas.

Ismael Echaacho Godino, responsable local del área de Juventud de IU, considera «una pena que año tras año estudiantes y opositores roqueteros continúen demandando esta ampliación de los horarios, además de establecer el mismo para todas las bibliotecas». Echaacho Godino ha añadido que «otra demanda que persiste es el aumento de las salas de estudio en el municipio. Un lugar muy adecuado para aquellas personas que dedican gran parte de su día a día a prepararse las oposiciones».

Pero la cuestión de los horarios no es la única que preocupa a la formación, también se ha observado el «espacio insuficiente» de la sala y los estantes dañados que hay en la de El Parador. Se ha informado sobre la inactividad de la climatización de la planta alta de la de Aguadulce, y la poca capacidad para concentrar al número de usuarios habitual. En la de Los Bajos, aún no se han efectuado las actuaciones técnicas de aislamiento acústico indispensables y, no se encuentra abierta al público por las mañanas como tampoco la de Las Marinas. Respecto a la sala de estudio de Cortijos de Marín, IU ha informado sobre su «abandono general», que no sólo se refleja en la ausencia de mesas sino también en la del personal de atención al público. Para finalizar, en la de Roquetas de Mar, las mesas no poseen tomacorrientes y el área de atención permanece expuesta a los ruidos que se producen en el edificio.

Izquierda Unida recuerda al equipo de Gobierno del Partido Popular el trabajo que ha llevado a cabo para remediar este asunto. «Nuestra lista de iniciativas comenzó en 2013, solicitando ya la modificación del horario de estos centros; algo en lo que volveríamos a insistir en 2014, 2015 y 2017. Además de plantear incluir la digitalización del servicio actual de las bibliotecas, para facilitar a los usuarios la búsqueda y acceso a los fondos bibliográficos», ha señalado Ismael Echaacho Godino.

El responsable local de Juventud de IU ha dirigido las siguientes palabras de crítica al equipo de Gobierno y a la gestión que desde él se realiza en lo que atañe a los espacios de estudio en el municipio. «Esta situación es síntoma de una política que no atiende como se merece a este tipo de reclamaciones realmente importantes que suponen un impulso para la educación y la formación de los jóvenes, para fomentar el estudio y la lectura entre este sector de la población. Y evidencia, una vez más, el criterio de prioridad de sus dirigentes que mientras a menudo dedican su tiempo a tareas baladíes, desatienden y descuidan el futuro de Roquetas», explicó.

Como informó IDEAL, esta misma semana se ha procedido a ampliar los horarios con motivo de los exámenes en las bibliotecas de Roquetas, Aguadulce y El Parador, aunque las críticas sobre sus limitaciones siguen siendo habituales, de hecho, ayer también Ciudadanos reclamaba más horarios.