Rafael Hernando defiende la prisión permanente revisable en la reunión mensual del PP de Roquetas Sobre la corrupción, aludió a la "connivencia del resto de grupos parlamentarios y su unión para ir contra el PP" EUROPA PRESS ALMERÍA Sábado, 17 febrero 2018, 13:10

El portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, ha participado en el encuentro mensual con afiliados del PP de Roquetas de Mar, donde ha pedido apoyo a la campaña de recogida de firmas para que no se elimine la prisión permanente revisable.

Según informa el PP roquetero en una nota, a este encuentro, celebrado el pasado jueves en la sede local del partido, han asistido también el alcalde y presidente del PP de Almería y de Roquetas, Gabriel Amat; el diputado nacional Juan José Matarí; el secretario del PP de Roquetas, José María González, y el vicepresidente provincial, Javier Aureliano García.

Hernando pidió a los militantes que sean "la voz del Partido Popular" y difundan "los logros de este gran partido, a nivel local y también a nivel nacional, un partido que se encontró un país enfermo aunque parece que se olvida", añadió.

Además, Hernando habló de los Presupuestos Generales del Estado, al respecto de lo cual afirmó que "la política implica diálogo, pero también responsabilidad", en alusión "a los partidos que se creen que hasta que han llegado ellos no amanecía".

El portavoz en el Congreso trató también el tema de las pensiones y pidió a los militantes que "no se dejen engañar". "En 2011 se gastaba en pensiones 93.000 millones de euros, y hoy se gastan 145.000 millones, y la pensión media ha ascendido a los 1.000 euros, pero es más importante que no haya inflación, que seamos capaces de bajar los precios, que se tomen medidas como que las pensiones hasta 12.000 euros no paguen IRPF, y ahora estamos trabajando para que no lo hagan hasta 15.000 euros, todo eso, que es lo que estamos haciendo, es más importante para las pensiones que subirlas ocho euros", defendió.

Sobre la corrupción, aludió a la "connivencia del resto de grupos parlamentarios y su unión para ir contra el PP", así como su "negativa a que se investiguen en sede parlamentaria no sólo las cuentas del PP sino del resto de partidos".

"Algo que se ha logrado en el Senado y donde se ha conocido, por ejemplo, que los bancos perdonaron 26 millones de euros al PSOE a cambio de comercializar productos que han supuesto la ruina de las familias, como las preferentes, o que Ciudadanos subastaba sus cargos públicos al mejor postor, además de que el Tribunal de Cuentas ha concluido que las cuentas presentadas por Ciudadanos son falsas", enumeró.

"Este partido no es corrupto, aunque ha tenido en sus filas a gente indeseable a los que hemos sido los primeros interesados en limpiar y en cambiar las leyes para que devuelvan hasta el último euros. Éste es un gran partido con gente como vosotros que ha trabajado por un proyecto que ha sido muy importante para España", insistió Hernando.

Gracias a eso, continuó, "tenemos un gran país, el más longevo porque somos solidarios, tenemos una buena sanidad y cuidamos a nuestros mayores. Somos el segundo país más visitado por turistas del mundo, ¿y cómo nos visitan si España es tan horrible como dice Podemos, los independentistas y, en ocasiones, hasta Cs?", se preguntó.

El portavoz concluyó que al PP le quedan "grandes cosas por hacer y tenemos un gran proyecto para España", e invitó a todos a difundirlo "para que la gente pueda tener esperanza en el futuro".

Por su parte, Gabriel Amat recordó los últimos avances en Roquetas, la apertura de la variante y el nuevo enlace proyectado entre la Avenida de Alicún y Las Salinas. "Hay pocos municipios que den tantos servicios pero, sobre todo, hay muy pocos que pueden decir que tienen capacidad para seguir aumentándolos; no sólo capacidad de gestión, que la tenemos, sino, más importante, capacidad económica", afirmó.