El PSOE reitera las críticas sobre el abandono de las ramblas y acusa al PP de buscar «excusas infantiles» Manolo García en la rambla del Cañuelo. Para el portavoz socialista, Manolo García, la respuesta del PP «deja en evidencia aún más sus vergüenzas» y cree que el Ayuntamiento debe asumir su responsabilidad J. V. ROQUETAS DE MAR Miércoles, 27 junio 2018, 19:46

El portavoz del Partido Socialista de Roquetas de Mar, Manolo García, ha reiterado sus críticas al abandono al que están sometidas las ramblas que son competencia del Ayuntamiento. García ha recordado que hay ramblas que fueron en su día acondicionadas por la Junta de Andalucía y que en la actualidad «presentan un estado de abandono lamentable, por muchas excusas infantiles que busque el PP y que nadie se cree».

Para el portavoz socialista, la reacción del concejal de Agricultura de Roquetas es «ridícula», porque «todo el mundo sabe cómo están las ramblas del municipio, no hablamos solo de los cauces, hablamos de esos espacios libres que tanto necesitan los vecinos en este municipio y sobre los que el PP no ha abierto la boca porque sabe que su estado es responsabilidad únicamente suya y no puede engañar con su victimismo con respecto a la Junta», ha indicado Manolo García.

García considera por ello que «el PP ha tenido la oportunidad de quedarse callado cuando se le ha recordado el evidente estado de abandono de las ramblas, porque sabe que lo que decimos es verdad, y en cambio con su respuesta ha dejado en evidencia aún más sus vergüenzas en este tema».

Desde el PSOE de Roquetas de Mar se ha vuelto a recordar el caso de la rambla de Las Hortichuelas, acondicionada por la Junta de Andalucía en 2008 con sendos corredores verdes en sus márgenes y que «ha estado una década completamente abandonada por el Ayuntamiento sin el más mínimo mantenimiento». En este tiempo han sido numerosas las quejas sobre su estado por parte de vecinos y partidos «y sólo ha sido cuando se han acercado las elecciones, cuando el PP se ha acordado de su responsabilidad».

Los socialistas también recuerdan el caso de la rambla de la Culebra, que no se ha tocado desde que se acondicionó, y lo mismo ocurre con la del Cañuelo, cuyos márgenes, convertidos por la Junta de Andalucía como lugares de esparcimiento, no se han mantenido en este tiempo y se han ido deteriorando pese a su estratégica ubicación y uso, caso de los accesos peatonales a Gran Plaza desde este punto, «que presentan un aspecto lamentable, como vienen denunciando los vecinos desde hace años».

El portavoz socialista ha vuelto recordar que han sido ya dos las mociones del PSOE reclamando que el Ayuntamiento asuma su responsabilidad con las ramblas, y con respecto a la respuesta del PP sobre la responsabilidad de la Junta en los cauces que no son urbanos, ha manifestado que «se puede pedir a la Junta de Andalucía que haga lo que le corresponda y nosotros, como hemos demostrado, lo haremos, pero eso ni le exime al Ayuntamiento de asumir sus responsabilidades, ni es excusa para tener las ramblas como están precisamente en la parte que es de su responsabilidad, la de los cauces urbanos, que es la que más afecta a los vecinos, no sólo a su seguridad y la de sus viviendas, sino también cuyo completo abandono impide que los residentes disfruten de estos espacios libres, que en muchos casos son los únicos que hay como consecuencia del nefasto urbanismo de Gabriel Amat, que con tal de favorecer a la más salvaje especulación urbanística, ha dejado a Roquetas de Mar desestructurado y sin apenas espacios libres y parques que sean dignos de llamarse así».