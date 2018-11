¿Retrasos antes de empezar? Mes y medio después de la firma del acuerdo, PP y PSOE han vuelto a enfrentarse por el hospital. / J. VALDIVIA Tras las críticas de Susana Díaz en un acto electoral el sábado, el alcalde exigió a la Junta que licite la adaptación del proyecto y el PSOE le respondió que cumpla primero con su parte J. VALDIVIA / E. PRESS ROQUETAS DE MAR Jueves, 29 noviembre 2018, 02:56

No han pasado ni dos meses desde que se firmara el convenio de colaboración para la construcción del hospital, en el que Ayuntamiento y Junta hicieron gala de buena sintonía y lealtad institucional, para que los dos partidos que gobiernan ambas instituciones vuelvan al enfrentamiento por este proyecto.

Tras la visita el sábado, de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, que en un encuentro electoral sacó pechó con el compromiso de su administración con el centro hospitalario y criticó al alcalde roquetero, Gabriel Amat, éste reclamó este miércoles a la Administración autonómica que licite la adaptación del proyecto del hospital.

Amat aseguró que las expropiaciones de los terrenos que se cederán a la Administración autonómica están «empezadas», por lo que «para enero» podrán tener la «disposición total» de los suelos de cara a que las obras arranquen entre finales de enero y principios de febrero, según sus cálculos.

Así, tras las acusaciones de Díaz sobre la «incapacidad» y «desgana» del primer edil con respecto a la gestión de los terrenos del hospital, Amat acusó a la presidenta de «difamar, mentir, engañar y confundir a la gente».

El alcalde incidió en que desde 2006 mantiene el ofrecimiento de terrenos a la Junta de Andalucía para la construcción del centro hospitalario, si bien «hasta que no hubiera un acuerdo en firme para hacer el hospital, de una manera u otra, no se podía iniciar el expediente de las expropiaciones» necesarias para contar con los 39.149 metros cuadrados contemplan el plan general, pero «el terreno estaba a disposición» de la Junta.

Casi 2 millones invertidos

Según el primer edil el Ayuntamiento ha invertido ya cerca de dos millones de euros en el futuro hospital a través del proyecto inicial y las expropiaciones, con lo que le afeó a Díaz sus manifestaciones sobre «que no tiene conocimiento de esos terrenos», lo que para él es «mentira». «La presidenta no se entera, como no se enteraba con los ERE», dijo.

Amat trasladó nuevamente su disposición a colaborar «por encima de colores políticos», puesto que, según dijo, él fue el «primer alcalde de Andalucía» que «construyó un colegio» del que «luego la Junta le devolvió el dinero», al mismo tiempo que colaboró económicamente para construir tres centros sanitarios y la variante de Roquetas. «El Ayuntamiento y el alcalde no pone cortapisas cuando lo primero es el servicio a los ciudadanos, venga de donde venga», recalcó.

«Vamos a ser serios y a no jugar con la salud de los ciudadanos», dijo el primer edil popular, quien instó a la presidenta de la Junta a «cumplir con sus compromisos», ya que de lo contrario «lo hará otro gobierno» después del 2 de diciembre. Amat también instó a Susana Díaz a certificar los pagos de la Variante de Roquetas de Mar para poder poner en servicio la salida de El Solanillo, que lleva «un año terminada y no se abrirá hasta que no liquide con la empresa».

Según los cálculos de Amat el centro hospitalario podría estar terminado a finales de 2020, si la adaptación del proyecto se hace en «50 días» y luego se ejecutan las obras en un plazo de entre 18 a 24 meses. Aunque hay que recordar que desde la Junta ya se apuntó que este tipo de proyectos suelen necesitar entre 25 y 30 meses, a los que habría que sumar los meses que se llevan las licitaciones, presentación de ofertas y adjudicación de proyectos, habituales tanto en el Ayuntamiento de Roquetas como en la Junta.

Respuesta del PSOE

Ayer mismo, el PSOE salía al paso de las críticas del primer edil reclamándole que antes de exigir cumpla con su parte del acuerdo, que es la de poner a disposición de la Junta los terrenos. El portavoz roquetero, Manolo García, recomendó a Amat que «se dedique a cumplir su parte del trato, antes de hablar de lo que tienen que hacer los demás» y censuró las exigencias del alcalde «cuando la realidad es que él no ha cumplido su parte y, lo que es peor, ya está retrasando los plazos que dio cuando se firmó el convenio».

En este sentido, García recordó que Amat dijo en la firma del convenio que los terrenos estarían antes del 15 de diciembre «ahora dice que será en enero y mucho nos tememos que tardará bastante más; no hay más que acercarse a la zona y ver cómo está, con zonas en las que todavía se está cultivando», dijo.

El dirigente socialista censuró «el cinismo del alcalde, que usa a la Junta para tapar sus vergüenzas y exige que se inicien unos trámites cuando él aún no ha cumplido con los suyos, que son los primeros que se tienen que hacer».

Por último, Manolo García quiso dejar claro el compromiso «firme» de su partido con el hospital, defendiendo que sea la Junta la que asuma una inversión de más de 30 millones. «Los roqueteros no pueden olvidar que el señor Amat estaba dispuesto a financiarlo con el dinero municipal que recauda con el IBI más caro de Andalucía, en lugar de exigir a quien tiene que hacerlo que asumiera esa obra, como nosotros siempre defendimos», concluyó en un comunicado remitido ayer.