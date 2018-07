El PSOE inicia en Alcalá de Guadaíra unas visitas para conocer el éxito de servicios «inexistentes en Roquetas» Los socialistas analizan en estos encuentros iniciativas en materia de empleo, emprendimiento, servicios públicos y participación ciudadana, que consideran que son las principales carencias de Roquetas ROQUETAS DE MAR Martes, 10 julio 2018, 14:01

Concejales del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar, con su portavoz, Manolo García, a la cabeza, han iniciado en el municipio sevillano de Alcalá de Guadaíra una serie de visitas de trabajo por diferentes localidades andaluzas con gobiernos socialistas, para conocer de primera mano las iniciativas que están llevando a cabo para mejorar el dinamismo, los servicios y la calidad de vida de sus habitantes. «Queremos conocer personalmente medidas y políticas basadas en nuestra apuesta por los servicios, que están funcionando con éxito en otros municipios y que en Roquetas, donde la derecha lleva gobernando desde hace más de dos décadas, están completamente olvidados», ha manifestado García.

Los primeros encuentros, mantenidos con miembros del equipo de Gobierno y técnicos municipales, tuvieron lugar en un municipio similar a Roquetas de Mar tanto por número de habitantes como por su peso económico y por su cercanía a la capital de provincia. Pese a sus similitudes, la localidad sevillana presenta algunas diferencias con respecto a Roquetas, como su modelo de organización a través de distritos municipales, lo que facilita la cercanía y la participación vecinal; sus políticas activas de fomento del empleo y la actividad económica; la recuperación de zonas degradadas y la apuesta por la movilidad de los ciudadanos en sus desplazamientos. «Se trata de cuestiones que en Roquetas de Mar se han ignorado por parte del PP, con los resultados desastrosos que todos conocemos: carencia de un modelo territorial vertebrador en todo el municipio y sus núcleos; ausencia total de políticas que incentiven la innovación y la creación de empleo más allá de cursos subvencionados; abandono total de barrios enteros y ausencia absoluta de políticas de movilidad urbana, lo que perjudica no sólo a los vecinos, sino también a los visitantes y a la imagen turística de la ciudad», ha afirmado Manolo García.

«Cuando sales y ves lo que se está haciendo en otras ciudades, cómo recuperan las zonas degradadas, cómo se mantienen limpias las calles, cómo se ayuda al vecino desde la política, compruebas que no es verdad cuando se dice que todos los políticos son iguales y que no importa quién gobierne», reflexiona el portavoz socialista. «Resulta increíble comprobar cómo es posible transformar una ciudad escuchando a los vecinos o empleando bien los recursos económicos como los fondos europeos, lo que nos lleva a preguntarlos por qué no podemos tener esa calidad de servicios en nuestra ciudad», ha manifestado.

Transporte público

En el caso de la movilidad urbana, los socialistas pudieron conocer el modelo de transporte público urbano del municipio sevillano y cómo este se ha enfocado a diseñar un servicio «que sea realmente útil a los vecinos». En contraposición, el portavoz socialista ha recordado que desde 2004 Roquetas de Mar tiene más de 50.000 habitantes, lo que le obliga por Ley a contar con un servicio urbano de transporte. «Sin embargo, en 14 años el PP de Gabriel Amat ha ignorado por completo esa obligación y ha sido ahora, tras el ultimátum dado por la Junta para que asuma sus competencias en materia de transporte este otoño próximo, cuando le han entrado las prisas, pero mucho nos tememos que va a ser materialmente imposible tener adjudicado para entonces el nuevo servicio», ha afirmado Manolo García, quien declara que «no es normal que en Roquetas estemos pagando alegremente lo que tienen que hacer otras administraciones, en lugar de exigirles que se hagan cargo de ellos, y en cambio dejemos de prestar los servicios que sí nos corresponden, como éste».

El portavoz socialista tiene claro que el transporte público urbano «será uno de los tantos asuntos que heredaremos del PP, que no han sabido resolver en 20 años y que nosotros ya estamos planificando».

Emprendimiento e innovación

Otro de los asuntos tratados con los responsables municipales de Alcalá de Guadaíra fue la visita al complejo de innovación y desarrollo IDEAL, impulsado por el Ayuntamiento alcalareño para el fomento de la actividad económica, el emprendimiento y la mejora de la formación. Unas instalaciones que sorprendieron incluso al también concejal socialista Juan Francisco Ibáñez, que durante muchos años ocupó el cargo de presidente en Almería de FAECTA (Federación Andaluza de Asociaciones de Empresas Cooperativas de Trabajo) y que ha asegurado que «estas instalaciones se encuentran entre las mejor planificadas y dotadas que he podido ver y no son pocas las que he visto».

Para los socialistas roqueteros, este centro y las políticas que mantiene el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, firmando acuerdos de formación con empresas y diseñando políticas con la participación de las mismas, además de atraer innovación y talento empresarial facilitando el emprendimiento, son fundamentales para generar mayor dinamismo y empleo de calidad en el municipio.

La visita también contó con la presencia de las concejalas Concepción Cifuentes y Anabel Mateos, que resaltaron las políticas de participación de sus compañeros de Alcalá de Guadaíra y defendieron la implicación vecinal en el funcionamiento del Ayuntamiento. «Los vecinos son los verdaderos protagonistas de la ciudad y tienen que partir de ellos las iniciativas que podamos poner en marcha los políticos, para lo que es necesario tener un Ayuntamiento dispuesto a escucharlos y a fomentar esa participación, cosa que en Roquetas de Mar no está pasando», ha asegurado Cifuentes.