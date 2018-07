El PSOE exige al PP que busque la forma de salvar las terrazas de los paseos marítimos Los socialistas denuncian que el Ayuntamiento ha ordenado eliminar las terrazas del paseo de La Romanilla, aplicando la visión «más restrictiva» de la legislación, en lugar de buscar soluciones para los negocios que «llevan toda la vida» ahí J. V. ROQUETAS DE MAR Martes, 3 julio 2018, 17:27

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar ha presentado una moción en la que reclama que el Consistorio realice las gestiones necesarias para que se puedan instalar terrazas en los diversos paseos marítimos del término municipal. Los socialistas han recordado que, para que estas terrazas cumplan la normativa en vigor, el Ayuntamiento simplemente tiene que solicitar a la Junta de Andalucía la concesión de ocupación del dominio público terrestre, «un paso que no se han preocupado de dar en el Ayuntamiento, con el consiguiente perjuicio para los empresarios de los paseos marítimos». «Han actuado con una dejadez y una falta de previsión tremendas», ha valorado el portavoz socialista, Manolo García.

El PSOE ha lanzado esta petición tras recibir las quejas de hosteleros del paseo marítimo de La Romanilla, en la avenida Antonio Machado, que han sido requeridos por el Ayuntamiento para que retiren las terrazas de esta concurrida zona del municipio. «Nos parece de una falta de sensibilidad absoluta que el Ayuntamiento no busque soluciones para una zona que lleva toda la vida con las mesas ubicadas en el paseo marítimo, que son parte del atractivo turístico y que necesitan una solución», ha afirmado García.

El Ayuntamiento habría justificado la medida al considerar afectada esta parte del paseo marítimo como Zona de Servidumbre de Tránsito, debiendo dejarse totalmente libre para el paso público. «Pero nosotros no compartimos ese argumento legal, ya que se confunde la Zona de Servidumbre del Dominio Marítimo-Terrestre en su estado natural, con el paseo marítimo que se construyó hace ya muchos años, y en ese último caso la ley no exige que el espacio quede totalmente libre, sino que no se obstruya el paso de personas, tal y como se regula en el Reglamento de Costas, que permite las terrazas en los paseos marítimos, como estamos hartos de ver en todos los municipios costeros de España», ha señalado el portavoz socialista. En este sentido, Manolo García considera que «el Ayuntamiento ha aplicado la interpretación más restrictiva posible para unos negocios que no es la primera vez que salen perjudicados por la soberbia de Gabriel Amat y su equipo», ha criticado García.

En base a ello, la moción del PSOE propone que sea el Ayuntamiento, y no los propietarios individualmente, el que solicite a la Dirección General de Prevención, Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Junta de Andalucía la concesión de ocupación del dominio público marítimo terrestre de los paseos marítimos de todo el término municipal. Para ello, se pide en la moción que los técnicos municipales se encarguen de redactar los correspondientes informes y proyectos necesarios, contando con los afectados, para solicitar a la Junta la autorización.

«Lo único que estamos pidiendo es lo que el Ayuntamiento debería haber hecho ya, defender al sector hostelero dando seguridad jurídica a los propietarios afectados, que llevan toda la vida en los paseos marítimos, y que el PP deje de echar la culpa a la Junta de Andalucía por tener que quitar las terrazas, porque no es verdad», subraya Manolo García.

El portavoz socialista defiende la necesidad de resolver esta cuestión «sin perjudicar al sector turístico, cuyos intereses cada día está más claro que al PP le importan poco; no hay más que darse una vuelta estos días por la Urbanización y ver cómo los turistas hacen malabarismos para poder transitar por las calles sin tropezarse ni ponerse en peligro en la calzada, para saber lo mucho que le interesa a Gabriel Amat el turismo», ha concluido.