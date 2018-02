El PSOE exige la puesta en marcha de la ordenanza de autocaravanas Manolo García, acusó a Gabriel Amat de estar más preocupado por «jugar a su particular monopoly urbanístico» que en resolver problemas como este JULIO VALDIVIA Lunes, 12 febrero 2018, 10:04

El Partido Socialista de Roquetas ha reclamado al equipo de Gobierno del PP que aplique la nueva ordenanza de caravanas, que se supone que está en vigor desde hace dos meses, y que como se recordará se aprobó con el consenso de todos los grupos.

Para Manolo García, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Roquetas, «es sintomático del desgobierno de Gabriel Amat que una normativa tan reciente no se esté aplicando ante un problema que lleva muchos años generando quejas vecinales». García acusó a Amat y su equipo de «aprobar ordenanzas que son copia-pega de las mejores ordenanzas de España, a sabiendas de que pronto serán papel mojado sin valor alguno por la falta de aplicación».

En este sentido, García puso como ejemplo otras normativas recientes, como las ordenanzas de limpieza, ruidos, publicidad, tenencia de animales o subvenciones municipales, que «no se aplican en los términos que se aprobaron en su día». Por ello, consideró que «las ordenanzas no pueden ser papel mojado, son las normas de convivencia con las que se dotan los municipios para hacer posible la vida común y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

Desde el PSOE se ha exigido a los populares que «asuman sus responsabilidades y cumplan sus obligaciones». «El equipo de Gobierno de Gabriel Amat está paralizado con un alcalde que no puede acumular más cargos y que sólo piensa en seguir jugando a su particular ‘monopoly’ urbanístico, mientras sus concejales tratan de no hacer nada que incomode a su jefe y les deje fuera de las listas de las próximas municipales, y Roquetas no puede seguir en esta situación de total desgobierno», denunció el portavoz socialista.

En el caso de las autocaravanas, los socialistas han recordado que es una preocupación que llevan trasladando al pleno municipal con múltiples propuestas, preguntas y reclamaciones, ante el malestar que se produce con la presencia de cientos de estos vehículos acampados sin control en las calles del municipio y que incluso han generado tensiones con los vecinos. «Después de muchos años, se consiguió generar una ordenanza consensuada entre todos los grupos, cosa que no es habitual en Roquetas de Mar, donde todo se suele aprobar por imposición del PP, pero ahora nos encontramos con que no se está aplicando por falta de medios y voluntad del equipo de Gobierno».

Zonas de estacionamiento

El PSOE recordó que la nueva normativa establecía la creación de zonas especiales de estacionamiento y de áreas de servicios con puntos de reciclaje, que el Ayuntamiento debe poner a disposición de los autocaravanistas para poder estacionar y pernoctar. «A día de hoy nada se ha creado, ni siquiera planificado, con lo que volvemos a estar en la misma casilla de salida, como si no tuviésemos ordenanza aprobada», advirtió Manolo García.

Una «dejadez» que se vuelve a trasladar a las calles «con la escena que año tras año se repite en Roquetas, con cientos de caravanas deambulando y aparcando donde les viene en gana, aunque la ordenanza no lo permita, mientras el Partido Popular mira para otro lado», añadió el portavoz socialista, quien exigió a Amat y a su equipo de Gobierno que «se pongan a trabajar, que dejen de pensar en obras faraónicas que no les corresponde hacer y dediquen su tiempo y esfuerzo a hacer las cosas que sí le corresponden porque son de su competencia, como este caso». El PSOE exigirá a través de la anunciada moción que se dé cumplimiento al régimen sancionador establecido en la ordenanza, así como la redacción «de manera inmediata» del expediente para la creación de un área de servicio municipal para autocaravanas y la localización y delimitación «urgente» de las tres Zonas Especiales de Estacionamiento, medidas también contempladas en el reglamento.