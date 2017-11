PSOE, IU y Tú Decides pedirán que se devuelva lo cobrado de más con el «tarifazo»

Ya llegada a todo el municipio, según el PP

Desde el Ayuntamiento se respondía ayer que el agua desalada ya llegaba a todo el municipio ya desde el año 2015, pero desde entonces y hasta ahora no llegaba «de forma uniforme». Esa uniformidad es lo que ha conseguido la obra terminada hace unos días, según fuentes municipales. Sí se reconoció que no todas las zonas se beneficiaban por igual, pero recordaron que la legislación no permite tener tarifas diferenciadas por zonas y que la situación es similar a la del sistema de alcantarillado, más costoso en unas zonas que otras, pero al mismo precio para todas. En cuanto a la ejecución de la obra por parte del Ayuntamiento se consideró que era la forma menos costosa y más rápida de ejecutarla.