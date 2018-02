Problemas de climatización y en el sistema de cámaras en los primeros meses del mercado Los comerciantes reclaman soluciones a algunos problemas surgidos desde la apertura del mercado. / J. V. Los comerciantes también piden más limpieza, presencia policial incluso los sábados y medidas para hacer el espacio más acogedor para la clientela JULIO VALDIVIA ROQUETAS DE MAR Domingo, 4 febrero 2018, 02:53

Abierto el pasado mes de agosto, el flamante Mercado de Roquetas de Mar ya presenta algunos problemas, según han denunciado a IDEAL comerciantes instalados en este espacio, que como se sabe, tardó cerca de una década en acondicionarse tras varios cambios en los planes municipales.

Buena parte de los 24 comerciantes con que cuenta el mercado se reunían recientemente para acordar trasladar al Ayuntamiento una serie de reivindicaciones para su mejora, entre las que se destaca el sistema de climatización, que al parecer está ya dando problemas pese a la juventud de la instalación. Además, reclaman que el sistema permita elegir la temperatura en función de las zonas, con el objetivo de que los productos frescos puedan tener unas temperaturas diferentes a las que necesita la zona de bares.

Otro problema que al parecer se está produciendo, es el wifi, que no termina de funcionar, lo cual repercute no sólo en dificultades para trabajar con los sistemas de TPV para el cobro con tarjeta, sino que además, el circuito cerrado de vigilancia con cámaras no puede grabar las imágenes al carecer de señal wifi los dispositivos. Los comerciantes han reclamado su solución, además de mejoras con la incorporación de más videocámaras y de un hilo musical en el edificio para hacer más amenas las compras.

Los comerciantes denuncian, igualmente, problemas y falta de control en los accesos. Reclaman que se delimite el acceso desde los bares y restaurantes al resto del mercado a partir de las tres de la tarde de lunes a viernes, horario que proponen que se estudie ampliar en el caso de los sábados. Además, piden que el conserje se quede hasta el horario de cierre y reclaman presencia policial en la instalación también los sábados, ya que el servicio actual se presta únicamente de lunes a viernes.

La limpieza es otra cuestión objeto de quejas. Piden la ampliación de los turnos de limpieza con prioridad en los baños, con el fin de mantener las instalaciones limpias.

Comerciantes de la instalación han mostrado su malestar por la reciente medida de contratar una empresa de cocina para ofrecer cursos de cocina los sábados. No porque estén en contra de la medida, sino porque nadie les ha consultado y varios de ellos querían aprovechar el espacio destinado a estas actividades para organizar sus propias exhibiciones y cursos. Por ello, también piden al Ayuntamiento la compra e instalación de mesas y sillas que permitan celebrar estas actividades.

Al hilo de esto, los comercios del mercado proponen crear el llamado 'Día de la Degustación', que se celebraría cada tres meses para promocionar los diferentes puestos, y reclaman la puesta a disposición de los clientes de carros de la compra y la instalación de jardineras y bancos tanto en el interior como el exterior del edificio para hacerlo más confortable y acogedor para la clientela.

Por otro lado, también plantean los comerciantes otro acceso de carga y descarga que evite el paso de los productos por los contenedores, situación que a juicio de algunos de los comerciantes puede generar problemas de salubridad. Sobre los accesos, reclaman un refuerzo de la seguridad con el control del mismo, ya que al parecer ya ha habido problemas de trabajadores de limpieza que se han dejado las puertas abiertas.

Por último, mejoras en los accesos y las calles de los alrededores, son otras de las propuestas que los comerciantes quieren hacer llegar al Ayuntamiento.