La población de Roquetas sigue aumentando según el INE pero no al ritmo que declara el Ayuntamiento

¿Municipio de Gran Población?

Superar la cifra de los 100.000 habitantes reconocidos por el INE va más allá de superar una barrera psicológica. Roquetas tendría más fácil de alcanzar esa cifra, el reconocimiento de Municipio de Gran Población, que ya de hecho podía solicitar a la Junta desde que superó los 75.000 habitantes, pero que hasta el momento ha rechazado realizar a pesar de que la oposición, particularmente el PSOE, lo ha pedido en varias ocasiones.

La consideración de Municipio de Gran Población, figura reservada a capitales de provincia o de instituciones autonómicas, así como de más de 250.000 habitantes, además de los mayores de 75.000 con determinadas características, implica un cambio en la gestión enfocado en facilitar la participación ciudadana. Así, el Consistorio tendría que crear un Consejo Social abierto a la ciudadanía en aspectos como la planificación estratégica, además de una reorganización de la gestión territorial con una organización por distritos, como ocurre en las grandes ciudades.

De conseguirse ese reconocimiento en la actualidad, Roquetas de Mar se enfrentaría a varias paradojas, como ser el único municipio de España con consideración de Gran Población sin comisaría de la Policía Nacional y sin un servicio urbano de transporte, aunque este último asunto parece que por fin se pondrá en marcha próximamente tras más de dos décadas de reivindicaciones, quejas y denuncias. Sea por la carencia de estos dos servicios básicos en cualquier ciudad por los que el Consistorio no ha mostrado demasiado entusiasmo, por una mayor apertura a la participación no habitual en el municipio o porque no se considera que se reúnan todos los requisitos para acogerse a esa figura, lo cierto es que hasta el momento la declaración de Municipio de Gran Población no ha sido solicitada.