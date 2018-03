Cs pide un plan integral de arreglo y limpieza de todas las calles del municipio La formación denuncia el estado en el que se encuentran algunas vías, caso de la Avenida de Cerrillos, que sufre grandes acumulaciones de agua cada vez que llueve JULIO VALDIVIA Martes, 13 marzo 2018, 18:30

El Grupo Municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Roquetas de Mar denunció estos días el estado de algunos viales tras las últimas lluvias caídas en el municipio. La portavoz de Cs, Lourdes García, ha comprobado ‘in situ’ cómo, por ejemplo, parte de la Avenida Cerrillos «se ha convertido en un embalse urbano por carecer de falta de recogida de pluviales, lo que conlleva rotura del asfalto o inseguridad en la conducción».

Por ello, «exigimos al alcalde que gobierne para todos los roqueteros y se preocupe por atender los servicios municipales básicos y no gobierne a golpe de ocurrencias», dijo la edil roquetera, quien exigió «un plan integral de limpieza y arreglo del acerado y firme de todas las calles del municipio, estableciéndose con criterios técnicos su prioridad y progresiva realización».

En este sentido, García ha lamentó que el PP «sólo se inquiete por el municipio el año antes de las elecciones y haga promesas que luego no cumple». Concretamente, en el caso de la Avenida de Cerrillos, la formación naranja ha recordado que ya en 2015 el PP prometió su remodelación «pero una vez más nos encontramos con promesas incumplidas de un gobierno que no atiende a los intereses de los roqueteros y salvo que responda a sus propios intereses», criticó la portavoz de Cs. Además, Lourdes García también solicitó al gobierno municipal que al menos, mientras no se pueda llevar a cabo dicha remodelación, «se proceda a acotar la zona de agua embalsada y se drene lo más rápido posible».

Por otro lado, García recordó que también hay otras actuaciones olvidadas y «muy importantes» para el municipio como son la limpieza de cunetas de los viales que conectan El Parador y Las Salinas con Aguadulce o la creación de las viales de interconexion de barriadas con garantías de seguridad, como el de la calle Bangkok, que carece de acerado. «Este grupo municipal ha presentado numeras preguntas, ruegos y solicitudes sobre actuaciones concretas en viales de todos los núcleos urbanos y ha obtenido el silencio por respuesta», desveló la portavoz de Ciudadanos, Lourdes García.