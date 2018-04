Todos los partidos de la oposición siguen reclamando la comisaría

La seguridad en Roquetas «está desbordada» según el SUP

La medida anunciada cayó «como un jarro de agua fría» al Sindicato Unificado de Policía, según reconoció a IDEAL su portavoz, Rubén Góngora, que se mostró muy crítico con la decisión del Gobierno de descartar la apertura de una comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Roquetas.

Góngora aseguró que hay una norma que establece la apertura de este servicio en los municipios de más de 80.000 habitantes y recordó que en 2006 había un compromiso para el despliegue de la Policía Nacional, que el Gobierno y el Ayuntamiento confirmaron tras la reciente apertura de la oficina del DNI, sin embargo «curiosamente en un año han cambiado de parecer».

El representante del SUP en Almería aseguró que «todo el mundo quiere la comisaría y es necesaria», recordando sus reuniones y encuentros que ha mantenido en los últimos meses con los representantes de todos los grupos municipales y de asociaciones vecinales, y calificó de «desbordada» la situación de la seguridad en el municipio. Además, defendió la idoneidad de un cuerpo como la Policía Nacional dado el carácter urbano de Roquetas. «Estamos configurados como un cuerpo de intervención urbana y ellos -refiriéndose a la Guardia Civil- en el ámbito rural, no digo que sea mejor ni peor, sino que cada uno lleva lo suyo y Roquetas tiene los dos ámbitos, el rural y el urbano, podríamos convivir perfectamente».

El SUP rechazó los supuestos problemas de cohabitación entre ambos cuerpos, que se han convertido en el principal argumento del Gobierno para rechazar la comisaría. «Eso es un error», dijo su representante, que puso de ejemplo el caso de El Ejido, donde la Policía Nacional se encarga de la seguridad de su principal núcleo urbano y Santa María del Águila, y la Guardia Civil del resto de zonas. «Estamos coexistiendo perfectamente», afirmó.

Extranjería

Pero sin duda, el principal argumento para la llegada de la Policía Nacional sigue siendo el carácter multicultural de Roquetas. Las competencias en materia de Extranjería son de la Policía Nacional y no sirve, a juicio del SUP, con la pequeña oficina abierta junto a lo que será el nuevo cuartel, pese a lo dicho por el alcalde. «Esa oficina es sólo para que los inmigrantes puedan hacer sus trámites, pero no para investigar temas de Extranjería y controlar las redes», dijo Góngora, que recordó que en la actualidad si la Guardia Civil detecta a un extranjero con orden de expulsión lo tiene que llevar ante la Policía Nacional a El Ejido o Almería con la consiguiente pérdida de tiempo. «Si Roquetas tiene dos o tres patrullas, qué hace una patrulla perdiendo tres horas en hacer esos trámites», se preguntó.

El sindicato policial también recordó los incidentes sufridos en Cortijos de Marín y Las 200, mencionando las unidades UPR que la Policía Nacional tiene de forma permanente en El Ejido y la capital, «especializados y preparados» para este tipo de problemas.