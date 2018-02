La oposición denuncialas «prisas» de Amat con el proyecto del CHARE El PSOE, IU y Tú Decides denunciaron ayer el intento de aprobar un convenio sin datos, ni los informes técnicos preceptivos JULIO VALDIVIA Viernes, 2 febrero 2018, 12:14

Los movimientos del alcalde de Roquetas de Mar, Gabriel Amat, para sacar adelante un nuevo convenio para hacer un CHARE (Centro Hospitalario de Alta Resolución) en el municipio, pagando la ciudad sus costes de construcción, despertaron ayer las críticas de PSOE, IU y Tú Decides al término de la Comisión de Servicios a la Ciudadanía en la que se trató la cuestión.

Así, el portavoz del PSOE de Roquetas, Manolo García calificó de «prisas y chapuzas» las maniobras del alcalde por pretender el visto bueno a un expediente «lleno de apartados en blanco y que ni siquiera tiene los informes preceptivos».

«Como ya nos tiene acostumbrados, Gabriel Amat ha asaltado la legalidad vigente y se ha pasado por el arco del triunfo los procedimientos administrativos», criticó García, que denunció que la reunión «se ha celebrado sin contar con un documento definitivo, sin los informes de Secretaría o de Intervención, sin los preceptivos informes de la Junta de Andalucía y sin contar siquiera con el debido cuadro de financiación», desveló.

Desde el PSOE se quiso ayer dejar claro el apoyo a la construcción de un hospital en el municipio, pero se exigió «que se respete la ley en la tramitación de los expedientes» relacionados con el mismo. En este sentido, se consideró «increíble» que en un municipio de más de 90.000 habitantes se lleve a una comisión para su aprobación, «un expediente incompleto, lleno de apartados en blanco, y que se diga además que sólo es un primer borrador de trabajo en el no figuran aún los espacios más relevantes, como la ubicación o la financiación, no se dice dónde se va a ubicar, ni la identificación urbanística de los terrenos o su titularidad, ni cómo se va a financiar, ni cuenta con los informes que exige la ley, a los que alude el documento pero que no se aportan, porque no existen», dijo el portavoz socialista.

«Cheque en blanco»

Para García, lo que Gabriel Amat pretendía conseguir ayer en la Comisión era «todo un cheque en blanco», lo que le llevó a pensar que se trata de «una nueva estratagema» del alcalde roquetero, «muy poco de fiar y dado a la política de hechos consumados».

El PSOE consideró «lamentable» que Gabriel Amat y el PP «hagan de la salud la excusa para justificar sus tropelías urbanísticas». «Con la salud de los ciudadanos no se juega ni se puede pretender tapar los sonados fracasos que ha tenido el equipo de Gobierno a lo largo de esta legislatura», se afirmó al respecto.

«Nuestra responsabilidad es exigir que las cosas se hagan cumpliendo la ley, no se nos puede pedir que bordeemos la prevaricación votando un documento lleno de apartados incompletos o en blanco y sobre el que no existen los informes preceptivos», dijo el portavoz socialista.

También desde Tú Decides, formación integrada por Podemos, Equo y vecinos independientes, se criticó el intento del PP de llevar a Comisión un proyecto de «no se sabe muy bien qué» y con «carácter electoralista».

La portavoz del grupo, Toñi Fernández, que además es trabajadora del Servicio Andaluz de Salud (SAS), mostró una postura similar a la del PSOE denunciando que «nos traen el borrador de un convenio para construir un Centro de Alta Resolución en Roquetas, que no viene acompañado por ningún informe, ni jurídico, ni técnico, ni de Intervención del Ayuntamiento».

Fernández ha reclamado conocer la capacidad, según la Ley de Haciendas Locales, que tiene el Ayuntamiento para aceptar una inversión ajena de 32 millones de euros en tres anualidades.

Tú Decides también quiso dejar claro su apoyo a la dotación de un «hospital completo y financiado íntegramente por la Junta, que atienda a la realidad asistencial que requiere la zona y que oferte una cartera de servicios adecuada a las necesidades y similar a la que ofrece el Poniente o Torrecárdenas».

IU

Otra formación que se pronunció ayer al respecto fue Izquierda Unida, cuyo concejal y portavoz, Ricardo Fernández, también quiso aclarar su apoyo a la apertura de un hospital en Roquetas «no un Centro Hospitalario de Alta Resolución»

Al igual que PSOE y Tú Decides, IU denunció la ausencia de informes sobre el centro en el expediente tratado ayer en Comisión, sobre el que su portavoz aseguró que «contiene numerosas incongruencias, como por ejemplo las diferentes denominaciones atribuidas al inmueble». Además, se consideró que el margen de tiempo con el que se quiere construir el edificio «es escaso», lo que en su opinión sólo refleja «la improvisación con la que se pretende llevar a cabo las obras».

Un proyecto, sobre el que Izquierda Unida denunció también la «carencia de prestaciones», ya que como avanzó IDEAL ayer, el futuro CHARE no contará con área de maternidad ni unidad neonatal. «El alcalde ha prometido a la población un hospital y así lo ha comunicado. Sin embargo, ¿qué tipo de hospital es ese que no atiende a una parturienta o no realiza una intervención quirúrgica? Los vecinos seguirán condenados a desplazarse hasta El Ejido o la capital para ser asistidos en muchos otros casos. Los roqueteros merecen un hospital», concluyó Ricardo Fernández al término de la Comisión.