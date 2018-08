La oposición denuncia falta de transparencia y convocatorias en las subvenciones a asociaciones

Numerosas asociaciones reclaman también ayudas municipales hasta ahora negadas

La noticia de una nueva concesión de ayudas de 100.000 euros para cuatro asociaciones, que se suman a las aprobadas hace unos meses para otro grupo de asociaciones, en este caso de mayores, ha vuelto a generar malestar en un buen número de colectivos, que si bien no cuestionan las concedidas estos días, sí denuncian la falta de cualquier tipo de ayuda por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar para el desarrollo de su labor y la ausencia de cualquier tipo de convocatoria que ofrezca un mínimo de transparencia e igualdad de oportunidades.

IDEAL ha preguntado esta semana a varias de las asociaciones más activas del municipio y ninguna de las consultadas ha recibido ayudas económicas municipales. Así lo aseguró por ejemplo Emilio González, de Serbal, una asociación de carácter científico y conservacionista que se ha convertido en una de las mayores difusoras de los valores naturales del municipio. González reconoció que no han pedido ninguna subvención al Ayuntamiento porque «no hemos visto ningún tipo de convocatoria», a pesar de que están inscritos en el Registro de Asociaciaciones de la localidad.

«Nunca hemos recibido nada», indicó, mientras que sí se han recibido de la Junta de Andalucía, que sí hace públicas sus convocatorias de ayudas, y otros proyectos como uno que tuvo el apoyo de Ecoembes y SEO Birdlife. La única colaboración municipal recibida por Serbal hasta la fecha fue el trabajo de operarios municipales a la hora de colocar nidos para su proyecto 'Echa a volar'.

En la histórica Asociación de Vecinos La Paz el comentario es el mismo. Valentín Igual, tesorero de la asociación, aseguró que se han solicitado ayudas «varios años» y que hasta el momento nunca se han concedido a pesar de la labor que realizan en su sede, convertida en un auténtico centro cultural. El Consistorio ha negado incluso rebajar el IBI que paga la asociación por su local, privilegio que sí tienen otras instalaciones de carácter privado como el Aquarium o el Palacio de Congresos. Igual denunció que además de no recibir ayudas, el Ayuntamiento pone trabas a algunas de las actividades que organizan, pidiendo requisitos que son complicados para algunas asociaciones.

Es el caso de la Asociación de Vecinos de Las Colinas, cuyo presidente, Juan Carlos Oyonarte, denunció que el Ayuntamiento no solo no colabora, sino que para organizar actividades como la Fiesta de Halloween en la que se repartieron bolsas de caramelos, se llegó a pedir el carné de manipulador de alimentos para los participantes, preguntándose si ese requisito también se hace para las cabalgatas de reyes. Oyonarte vio «agravio comparativo» en las ayudas aprobadas esta semana e indicó que cuando ellos las han pedido «nos dijeron que no había subvenciones para las asociaciones de vecinos». Desde la asociación vecinal se ve «indignante» la ausencia de convocatorias transparentes y que las ayudas se concedan «en plan colegueo», aunque quiso dejar claro que está a favor de la concesión de ayudas a las hermandades «pero haciendo las cosas bien».

La Asociación Posidonia de Aguadulce, otra de las más activas y arraigadas del municipio, también denunció la falta de ayudas por parte del Ayuntamiento de Roquetas de Mar. Su presidenta, Samar Fayad, aseguró a IDEAL que las peticiones de ayuda por su parte han sido numerosas, incluso la cesión de algún local. Llegaron a hacerse con un listado de locales propiedad municipal que están vacíos y pedir una cesión, pero el Ayuntamiento les dijo que no tenía. La asociación paga su propio local con fondos propios y tampoco ha conseguido que el Ayuntamiento le rebaje la tasa de basura que pagan a precio de local comercial. Según Fayad, la única ayuda que han recibido desde el Ayuntamiento es la publicidad o el escenario que se coloca con motivo del mercadillo benéfico que organizan todos los años.

Juan Miguel Galdeano, de la plataforma Unidos por Turaniana, también denuncia la ausencia de ayudas de ningún tipo del Ayuntamiento. Galdeano recuerda, por ejemplo, cuando hace unos meses organizaron unas jornadas históricas en el Castillo de Santa Ana, el Consistorio dijo no tener fondos para comprar una pequeña figura de 30 euros cada una, a los ponentes de las conferencias que se impartieron y que tuvieron que comprar particularmente.

Todas las asociaciones consultadas coinciden en reclamar convocatorias públicas para poder presentar proyectos que puedan ser subvencionables por parte del Ayuntamiento y defienden su labor social, al igual que la que ha reconocido el Ayuntamiento estos días para las hermandades subvencionadas.