Gabriel Amat seguirá siendo alcalde de Roquetas

En el pleno celebrado en el día de hoy la oposición en el Ayuntamiento, PSOE, Izquierda Unida y Tú Decides, ha solicitado al alcalde su dimisión a raíz de la alarma social causada tras el requerimiento efectuado por la Juez de Primera Instancia de Roquetas de Mar por la que se abren diligencias previas a 25 empresas presuntamente relacionadas con el alcalde y su entorno familiar.

Los partidos firmantes de la moción han recordado que esas no son las únicas empresas investigadas, pues hay que sumar las que en estos momentos se investigan en los Juzgados de Almería en relación a la comisión de posibles delitos de soborno y tráfico de influencias respecto a la constructora Hispano Almería, adjudicataria de más de 50 millones de euros en los años de gobierno del Partido Popular.

La oposición lamenta que ante la situación que se está viviendo en el municipio, con un alcalde que ostenta el récord de ser el regidor con más causas judiciales abiertas, no se quiera entender que lo que procede en esta situación es dar un paso atrás que permita que la institución y el buen nombre del pueblo no se vean salpicados.

En sus intervenciones en el pleno, los portavoces de los tres grupos proponentes de la iniciativa han dejado claro que lo que se pretende no es juzgar la inocencia o culpabilidad de Gabriel Amat a raíz de las investigaciones abiertas sino reclamar al Alcalde-Presidente de Roquetas de Mar, como responsable institucional, un gesto de responsabilidad y compromiso ético con su pueblo, poniendo fin a su etapa como primer edil del municipio y dando paso a otro concejal de su partido.

La oposición le ha recordado a Amat que acaparar tantos cargos públicos como tiene en la actualidad, Alcalde de Roquetas, Presidente de Diputación y Presidente del PP de Almería, no es bueno para el municipio, que está sufriendo su falta de dedicación y la parálisis en la gestión municipal. Se le ha recordado las múltiples carencias que padecen las infraestructuras, las deficiencias en los servicios urbanos y los retrasos y sobrecostes en las obras, entre otras cuestiones.

La oposición afea la postura mantenida en el pleno por la concejal no adscrita que ha llegado a manifestar que "Amat no se merece esta persecución" y que la iniciativa presentada es precisamente "lo que no se tiene que hacer", y al grupo de Ciudadanos le recuerda que en el mes de febrero del año pasado firmaron una moción pidiendo la reprobación del alcalde por esta misma causa y hoy se expresa en contra y se abstiene.

Para los tres grupos proponentes ha sido "un escándalo" que el alcalde, tras la lectura de los múltiples informes de investigación que han abierto entorno a su persona la Guardia Civil, la Agencia Tributaria o el Ministerio Fiscal, haya reconocido públicamente que ganó las elecciones municipales de 2015 estando imputado por el caso de La Fabriquilla, felicitándose de que pese a ello los roqueteros le votaron y sacó más de veinte puntos a la siguiente lista.